Nouveau trailer héroïque pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

Encore 10 jours à tenir avant de retrouver Link et Zelda dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, portage du jeu Wii sorti il y a près de 10 ans et qui faisait à l'époque l'apologie de la "nouvelle façon de jouer" alors si chère à Nintendo. Depuis Nintendo a changé (un peu) sa devise en laissant désormais es joueurs choisir leur façon de jouer "nouvelle" ou "classique", en partie grâce à la Nintendo Switch qui réunit presque toutes les spécificités de ses consoles précédentes. En attendant de savoir si The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera à la hauteur de la Legend, Nintendo of America vient de publier un trailer héroïque que nous vous proposons de regarder ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

