Black Friday : Metroid Dread, Zelda Skyward Sword, Persona 5, Super Mario Odyssey, GTA, FIFA 23... Notre sélection des super promotions du Nintendo eShop

Le Black Friday, c'est la semaine prochaine , le vendredi 25 novembre , mais, comme convenu, la fête commence dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch avec les Offres Black Friday permettant d'obtenir de grosses ristournes (jusqu'à -75%) sur des centaines de jeux, des petits, des gros, des indies, des Nindies et des jeux Nintendo. L'offre est pléthorique et il est vraiment difficile de s'y retrouver. Cette fois-ci, il y a vraiment le choix... Tellement que nous ne pouvons même pas mettre tous les jeux qui nous plaisent sur cette page... Cependant, on a tout de même essayé de faire une première sélection en repérant de bonnes affaires (par rapport au prix ou à la ristourne ou tout simplement au rapport qualité-prix.) Retrouvez cette sélection ci-dessous et n'hésitez pas à partager avec nous, vos coups de cœur et vos bons plans en commentaires.

L'offre Black Friday du Nintendo eShop est lancée ! Économisez jusqu'à 75 % sur plus de 1 000 titres du Nintendo eShop dont Metroid Dread, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. L'offre prend fin le 30 novembre à 23:59, n'attendez pas trop pour en profiter !

Notre sélection de l'Offre Black Friday 2022 du Nintendo eShop

BONNES AFFAIRES :

DOOM Eternal : 29,99 € 11,99 €

11,99 € FIFA 23 Nintendo Switch Édition Essentielle : 39,99 € 23,99 €

23,99 € The Sinking City : 49,99€ 9,99€

9,99€ Warhammer 40,000: Mechanicus : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Terraria : 29,99 € 11,99 €

11,99 € Crash Bandicoot 4: It’s About Time : 49,99 € 24,99 €

24,99 € The Witcher 3: Wild Hunt : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Crash Team Racing Nitro-Fueled : 39,99 € 15,99 €

15,99 € Dark Souls: Remastered : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Monster Hunter Generations Ultimate : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Blizzard Arcade Collection : 19,99 € 9,99 €

9,99 € LEGO Les Indestructibles: 59,99 € 8,99 €

8,99 € Legend of Kay Anniversary : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Dead Cells : 24,99 € 14,99 €

14,99 € Shantae: Half- Genie Hero Ultimate Edition 24,29 € 12,14 €

12,14 € Lost in Random : 29,99 € 5,99 €

5,99 € de Blob 2 : 29,99 € 8,99 €

8,99 € Unravel Two : 29,99 € 5,09 €

5,09 € Bloodstained: Ritual of the Night : 39,99 € 13,99 €

13,99 € Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! : 3 9,99 € 9,99 €

9,99 € Team Sonic Racing : 39,99 € 13,99 €

13,99 € SAINTS ROW: THE THIRD™ - THE FULL PACKAGE : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Mortal Kombat 11 : 49,99 € 14,99 €

14,99 € MLB The Show 22 : 59,99 € 9,99 €

9,99 € My Friend Pedro : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Tandem: A Tale of Shadows : 14,99 € 7,49 €*

7,49 €* Katana ZERO : 14,99 € 8,99 €

8,99 € Catherine: Full Body : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Two Point Hospital: JUMBO Edition : 39,99 € 13,59 €

Thronebreaker: The Witcher Tales : 19,99 € 9,99 €

9,99 € Saints Row IV: Re-Elected : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Burnout Paradise Remastered : 29,99 € 9,89 €

9,89 € Cris Tales : 39,99 € 7,99 €

7,99 € MONSTER HUNTER RISE : 39,99 € 19,99 €

19,99 € Puyo Puyo Tetris 2 : 39,99 € 11,99 €

11,99 € Ary and the Secret of Seasons : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Need for Speed Hot Pursuit Remastered : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Persona 5 Strikers : 59,99 € 23,99 €

23,99 € Plants vs. Zombies™ : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale : 39,99 € 9,99 €

Petit PRIX - Moins de 5€

She Wants Me Dead : 9,99 € 1,99 €

1,99 € Super Bomberman R : 29,99 € 4,49 €

Panzer Dragoon: Remake : 24,99 € 2,49 €

2,49 € Down in Bermuda : 19,99 € 0,99 €

0,99 € INSIDE : 19,99 € 1,99 €

1,99 € Asterix & Obelix XXL 2 : 14,99 € 3,74 €

3,74 € Green Hell : 24,99 € 2,49 €

2,49 € LIMBO : 9,99 € 1,99 €

1,99 € QUAKE : 9,99 € 3,99 €

3,99 € SEGA AGES Columns II: A Voyage Through Time 6,99 € 2,09 €

2,09 € Scribblenauts: Showdown : 3 9,99 € 4,79 €

4,79 € Pikuniku : 12,99 € 3,24 €

Mulaka : 19,98 € 1,99 €

1,99 € KILL la KILL - IF : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Gal*Gun 2 : 29,99 € 4,49 €

4,49 € LUMINES REMASTERED : 14,99 € 4,49 €

4,49 € Castlevania Anniversary Collection : 1 9,99 € 3,99 €

3,99 € The Gardens Between : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Q Rematered : 7,01€ 4,69€

GRANDS JEUX NINTENDO :

Et aussi :