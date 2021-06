Zelda Skyward Sword HD a droit à son émoji exclusif à durée limitée sur Twitter avec les hashtags #SkywardSwordHD #Zelda #SkywardSword

Quoiqu'on en pense, un Zelda reste toujours un indispensable même quand il divise les fans. Ainsi la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch le mois prochain, dix ans après sa sortie initiale et exclusive sur Nintendo Wii reste un évènement que tous les fans de Nintendo (et de Zelda, bien sûr) ne manqueront pas. Pour marquer le coup, Nintendo a créé un nouvel émoji pour décorer vos tweets et vous inciter à parler du jeu sur Twitter. Pour cela il suffit d'utiliser les hashtags suivants : #SkywardSwordHD #Zelda #SkywardSword.

Ce n'est pas la première fois que Nintendo propose ses propres émoji exclusifs. New Pokémon Snap y a déjà eu droit par exemple (voir ici) ou encore Luigi's Mansion 3 (voir là.)

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour.

