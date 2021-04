Twitter : nouvel émoji du Pokémon Méganium avec les hashtags #PokemonSnap et #NewPokemonSnap

La promotion s'accélère autour de New Pokémon Snap le nouveau titre inspiré par le jeu culte sorti en 1999 sur la N64, Pokémon Snap. Pour célébrer sa sortie prochaine comme il se doit et inciter les fans à partager la bonne nouvelle, un émoji spécial a été créé pour Twitter. Il s'agit d'un émoji reprenant le Pokémon Méganium, que l'on retrouve évidemment dans le jeu. Pour le retrouver dans ses messages, il suffit de twitter avec les hashtags #PokemonSnap ou #NewPokemonSnap. Cet émoji spécial ne sera actif que durant une durée limitée sans qu'on sache exactement jusqu'à quand on pourra le retrouver dans nos messages.

Pour rappel, New Pokémon Snap sera disponible le 30 avril en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes.