Zelda Skyward Sword HD : Un coup d'œil sur le set de cartes postales offert avec My Nintendo

Nous vous en avions parlé la semaine dernière, un set de cartes postales estampillées The Legend of Zelda:Skyward Sword HD était apparu en tant que récompense disponible dans le My Nintendo Store contre 400 points platines et 6.99euros de frais de port. Il est temps aujourd'hui d'admirer le tout avec nos photos maison.

Au menu, un support en carton à monter soi-même et pas moins de 7 cartes postales représentant :

La jaquette du jeu

Un artwork de Zelda

Un artwork de Ghirahim

Un artwork de Link

Un artwork de Fay

Un artwork de Link sur son Célestrier vermeil

La carte du jeu

Que pensez-vous de ces cartes postales ? Trouvez-vous leur prix (à savoir les frais de port seulement) injustifié ? À vous de nous le dire ci-dessous !