The Legend of Zelda : Skyward Sword HD dévoile sa nouvelle sauvegarde automatique

C'est la dernière ligne droite. Dans quelques jours, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible sur Nintendo Switch et les joueurs pourront enfin découvrir le portage HD du Zelda de la Wii avec ses diverses améliorations dont vous pouvez retrouver le détail ICI. Nintendo axe d'ailleurs beaucoup sa campagne de communication auprès des joueurs sur ces "améliorations" censées sublimer le jeu original en offrant une expérience plus riche et dynamique. Après un tweet rappelant que le début du jeu avait été repensé pour aller plus vite, Nintendo of America a publié un autre message accompagné d'une petite vidéo pour nous montrer la nouvelle sauvegarde automatique du jeu en action. En effet, désormais, le jeu sauvegarde régulièrement tout seul sans que l'on n'ait besoin de faire quoique ce soit. On ne sait pas exactement à quelle fréquence, la sauvegarde automatique se déclenche mais lorsque cela arrive un petit cercle apparait à droite de l'écran. Par ailleurs, il est évidemment toujours possible de sauvegarder sa partie en trouvant une statue oiseau avec tout de même une petite nouveauté puisque désormais le joueur a le choix entre trois emplacements. Pour voir tout ceci en action, retrouvez le tweet de Nintendo of America et la vidéo ci-dessous.

Pour être complet, sachez qu'à chaque utilisation de l'amiibo Zelda & Célestrier, permettant de remonter au Ciel et de retourner à la surface de n'importe quel endroit, le jeu sauvegarde aussi. Ainsi, avec toutes ces sauvegardes, logiquement, le joueur ne devrait pas avoir trop de problème de progression.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est attendu le 16 juillet sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

VOIR AUSSI:

The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD features an autosave system that saves your progress at regular intervals. If you save at a Bird Statue, you can now choose from one of the three available slots to save to. pic.twitter.com/j23GgYZPla