Nintendo Switch OLED : que penser de la nouvelle Nintendo Switch ? - L'avis de Nintendo-Master.com

Nintendo Switch OLED : Nintendo passe à table

La Nintendo SWITCH OLED a été dévoilé par surprise cette semaine. Les rumeurs étaient donc vraies- ou presque ! En effet, si pas mal de spécificités ont bien été dévoilées par les nombreuses rumeurs ayant précédé sa sortie, le modèle OLED de la Nintendo Switch n'a finalement rien à voir avec un modèle "Pro" qui boosterait les capacités de la console originale. Fidèle à ses habitudes, Nintendo a simplement créé une nouvelle offre afin de redynamiser les ventes de sa console tout en élargissant encore son audience.

Comme son nom l'indique la Nintendo Switch (modèle OLED) n'est pas une nouvelle console mais simplement un nouveau modèle. Son architecture globale reste la même et les joueurs qui tablaient au moins sur des spécificités améliorées de façon à ce que les jeux tournent mieux comme les modèles "New" de la 3DS seront forcément déçus. A contrario, tous ceux venant d'acheter la Nintendo Switch seront sans doute soulagés de ne pas se retrouver d'emblée avec un modèle dépassé.

De belles améliorations...

Malgré tout la Nintendo Switch (modèle OLED) apporte des améliorations notables à commencer par la plus évidente : l'écran OLED de la console à la place de l'écran LCD jusque-là utilisé. Pour info, contrairement aux écrans LCD, les écrans OLED ne sont pas rétroéclairés. Ils affichent les images en utilisant la lumière émise individuellement par chaque pixel. Grâce à cela les couleurs et les images sont plus intenses sans compter que l'on peut obtenir des contrastes plus élevés en intervenant sur chaque pixel. De plus, l'écran est légèrement plus grand. Si la console garde la même taille, l'écran passe d'un 6,2 pouces (et 5,5 pouces pour le modèle LITE ) à une taille de 7 pouces simplement en rognant sur les bandes noires qui l'entoure. Si on imagine aisément le confort visuel que cela apporte en mode portable et sur Table, forcément il faudra attendre d'avoir la console en main pour l'affirmer avec certitude surtout que la résolution reste la même (1280x720.) A côté de ça, si la console garde finalement la même taille, elle est tout de même légèrement plus épaisse de 3 mm. En outre, elle pèse un peu plus lourd 420 g contre 398 g avec les Joy-Con attachés (sachant que la Nintendo Switch LITE pèse 275 g ).

Sinon, toujours au niveau des améliorations, la nouvelle console embarque désormais 64 Go d'espace interne soit le double des modèles précédents sachant, bien sûr, qu'il reste extensible jusqu'à 2 To via les cartes MicroSD. La son de la console en mode portable a été lui aussi amélioré même si la sortie audio reste identique, signifiant que les haut-parleurs intégrés sont de meilleure qualité. Quant au dernier changement, et non des moindres, il concerne le support ajustable qui remplace l'horripilante petite béquille qui n'arrête pas de tomber sur le modèle actuel. C'est une vraie amélioration que l'on attendait depuis longtemps. D'ailleurs en ajoutant ce changement à l'écran plus beau et plus large et à l'audio amélioré du nouveau modèle, on s'aperçoit que Nintendo a sous doute pensé la Nintendo Switch (modèle OLED) comme un modèle permettant de mettre en valeur le mode sur Table de la console. Ainsi, avec la Nintendo Switch, Nintendo a désormais trois modèles : le modèle central, celui de base qui reste le modèle principal, le modèle LITE destiné à ceux qui ne veulent jouer qu'en mode portable et sert de modèle entrée de gamme et le modèle OLED qui améliore clairement le jeu en mode sur Table.

Une nouvelle station d'accueil

Pour autant, la console reste évidemment polyvalente et permet toujours le jeu en mode portable et en mode télé. Elle est d'ailleurs livrée avec une nouvelle station d'accueil (ou dock en anglais) aux lignes arrondies un peu plus élégantes que la station d 'accueil actuelle même si dans la forme comme dans le fond, les deux sont très proches. A dire vrai, la seule différence notable c'est que le nouveau dock intègre un port Ethernet permettant d'avoir une connexion internet plus stable. Sinon il n'y a aucun changement- ou presque puisqu'en gagnant un port Ethernet, le dock perd un port USB 2.0 (d'ailleurs, cela nous rappelle qu'à la sortie de la Nintendo Switch en 2017, il était question d'une mise à jour USB 3.0 qui n'est jamais venue...) Un retrait logique pas vraiment gênant sachant que beaucoup de joueurs utilisent ce troisième port afin d 'y brancher un adaptateur... Ethernet.

Notons que ce nouveau dock existe en deux coloris, en noir et en blanc même si c'est surtout le modèle blanc qui est mis en avant par Nintendo. D'ailleurs avec les Joy-Con blancs, le nouveau dock blanc est associé au modèle OLED lui donnant une identité propre, immédiatement repérable pour les joueurs / consommateurs. Pourtant, la station d'accueil blanche et les Joy-Con blancs fonctionnent parfaitement avec le modèle de Nintendo Switch standard. C'est donc simplement une astuce de publicitaire puisque sinon le bloc central de la nouvelle console reste noir. Pour autant, ce nouveau coloris associé aux nouvelles lignes du nouveau dock est très rafraîchissant et de plus, il est raccord avec l'identité visuelle de Metroid DREAD qui sort le même jour que la Nintendo SWITCH OLED et devrait donc lui servir naturellement de locomotive.

La fin de la Nintendo Switch Pro ?

Annoncé un peu partout au prix (plus ou moins) de 350€ soit 50€ de plus que le modèle actuel (voir notre news sur les précommandes), la Nintendo Switch (modèle OLED) n'est donc pas la Nintendo Switch Pro des prophéties. C'est simplement un modèle supplémentaire qui améliore le mode sur Table avec en outre un nouveau dock qui inclut un port Eternet. Pas de boost de puissance ni de petites nouveautés attendues comme une sortie son Bluetooth ou un meilleur Wifi par exemple, la nouvelle console ne trahit pas les possesseurs des modèles actuels. Et quelque part tant mieux.

L'annonce de la Nintendo Switch (modèle OLED) a été diversement appréciée et à la rédaction, comme ailleurs, les réactions ont été, sur le coup, mitigées. Avec le recul, il semble évident que si Nintendo avait présenté son nouveau modèle de console à l'E3, il aurait fait un flop et aurait eu droit à un joli bad buzz tant il est éloigné d'une Nintendo Switch Pro. Nintendo a donc été bien inspiré d'attendre un mois avant de lancer sa console dans le grand bain sachant que la société japonaise avait fait exactement la même chos e deux ans plus tôt avec la Nintendo Switch LITE dont les rumeurs prédisaient l'annonce à l'E3 2019 et qui sera finalement officialisée un mois plus tard, en juillet 2019 pour une sortie deux mois plus tard- comme quoi, Nintendo n'est pas si surprenant que ça !

Un nouveau modèle pour qui ?

Finalement, si la Nintendo Switch (modèle OLED) n'est pas le super modèle en capacité à faire de l'œil aux habitués des consoles de SONY et Microsoft, à qui s'adresse-t-elle ? Il est vrai que beaucoup de joueurs jouent à la Nintendo Switch en mode portable et que donc le nouvel écran est un vrai plus. Certes, il existe la Nintendo Switch LITE mais le modèle apparait tout de même comme très limité. Non seulement l'écran est plus petit que le modèle de base mais la Nintendo Switch LITE ignore aussi sciemment tout ce qui fait la force du concept de la Switch qui justement permet de passer du mode télé ou mode portable ou sur table mais aussi de partager sa partie avec un ami en ayant toujours deux manettes à portée de main. Ainsi, même en jouant très souvent en mode portable, la Nintendo Switch LITE n'est pas pour autant un modèle à conseiller à cause de son manque de souplesse. C'est plus un modèle entrée de gamme façon 2DS qui peut être utilisé comme modèle de remplacement ou pour les familles avec de jeunes enfants.

Avec la Nintendo SWITCH OLED, la console bonifie tout simplement son concept de base puisque les modes Portable et, surtout, sur Table s'en retrouvent grandement améliorés. Quant au mode télé grâce à la prise Ethernet du dock, il assure aux joueurs des connexions Internet beaucoup plus stables. Ainsi, plus qu'un nouveau modèle, Nintendo SWITCH OLED pourrait facilement être considérée comme une révision du modèle de base et que donc ce nouveau modèle ne cible pas une catégorie de joueurs en particulier. On peut d'ailleurs penser qu'avec le temps, le modèle OLED va remplacer petit à petit le modèle actuel (surtout si les prix se stabilisent.) Certes, pour ceux qui possèdent déjà la Nintendo Switch standard, un nouvel achat ne s'impose pas forcément surtout si l'achat est récent et/ou que la console fonctionne bien. Idem pour le dock qui ajoute simplement un port Ethernet dont il existe des adaptateurs pour le modèle actuel. Par contre, tous ceux qui désirent acheter aujourd'hui une Nintendo Switch, le modèle OLED devrait logiquement s'imposer de lui-même- à moins d'être très pressé, la console sortant le 8 octobre ou d'être à 50€ près.

En conclusion, pas de panique. Avec la Nintendo SWITCH OLED, nous restons toujours dans la même génération de Nintendo Switch de 2017 (actualisée en 2019). Ils 'agit d'une jolie révision qui devrait améliorer grandement le jeu portable et, surtout sur Table. Quant à la PROchaine génération de Nintendo Switch, il faudra encore patienter un peu pour la découvrir.

