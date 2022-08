Nintendo Switch : sélection de jeux multi en promotion jusqu'à moins 80%

Et c'est reparti pour un tour ! L'eShop de la Nintendo Switch reçoit une nouvelle salve de promotion plus ou moins intéressantes, cette fois centrée sur les jeux multi-joueurs. Nommée "Du multi en bonne compagnie", l'offre promet des ristournes jusqu'à moins 80% sur une grosse poignée de titres à savourer (seul ou) à plusieurs. On y trouve, comme toujours un peu de tout : des gros titres comme des plus petits. Pour l'occasion, on est allé farfouiller sur l'eShop pour dénicher encore plus de jeux multi en promotion. On vous a ainsi fait une petite sélection de titres pouvant être joués à plusieurs que ce soit dans le mode principal ou dans les modes annexes. Les jeux ont été choisis par rapport à leur qualité mais aussi parfois simplement à cause du prix qu'ils affichent voire par la ristourne qu'ils obtiennent. On vous a classé tout ça par catégorie de prix, en mettant à part les jeux Nintendo sachant qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres titres en promo sur l'eShop. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos coup de cœur et vos bons plans en commentaires. L'offre Du multi en bonne compagnie" se termine le 14 août prochain mais attention tous els jeux en promo figurant sur cette page ne font pas partie de cette offre et nous vous invitons à vérifier les dates de fin de promotion pour chaque jeu.

Pour finir, notez qu'en prime, on vous a fait une petite sélection de jeux uniquement solo actuellement en promo sur l'eShop, à retrouver en bas de page.

On s'amuse mieux quand on joue en bonne compagnie ! Économisez jusqu'à 80 % sur une sélection de titres du Nintendo eShop qui mettent le multijoueur à l'honneur, qu'il soit coopératif ou compétitif ! L'offre dure jusqu'au 14 août, n'attendez pas trop pour en profiter !

Sélection eShop de jeux pouvant être joués à plusieurs sur Nintendo Switch

Jeux Nintendo

Snipperclips – Les deux font la paire : 19,99 € 13,99 €

13,99 € Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch 26,99 € 18,89 €

18,89 € Cérébrale Académie : bataille de méninges : 29,99 € 19,99 €

19,99 € 51 Worldwide Games : 39,99 € 27,99 €

27,99 € WarioWare: Get It Together! : 49,99 € 34,99 €

34,99 € 1-2-Switch : 49,99 € 34,99 €

34,99 € Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Super Mario Party : 59,99 € 39,99 €

39,99 € New Super Mario Bros. U Deluxe : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Yoshi's Crafted World : 59,99 € 39,99 €

39,99 € Mario Tennis Aces : 59,99 € 39,99 €

39,99 € ARMS : 59,99 € 39,99 €

Moins de 1€

UTOPIA 9 - A Volatile Vacation : 9,99 € 0,99 €

0,99 € Urban Flow : 14,99 € 0,99 €

0,99 € Classic Games Collection Vol.1 : 4,99 € 0,99 €

0,99 € PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition : 3,85 € 0,99 €

Moins de 5€

Among Us : 4,29 € 3,00 €

3,00 € Worms Rumble : 14,99 € 3,74 €

3,74 € Degrees of Separation : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Mr. DRILLER DrillLand : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Overcooked: Special Edition : 19,99 € 3,99 €

3,99 € Super Bomberman R : 29,99 € 4,49 €

4,49 € Katamari Damacy REROLL : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Child of Light Ultimate Edition : 19,99 € 4,99 €

4,99 € The Escapists 2 : 19,99 € 4,99 €

4,99 € PAC-MAN™ Championship Edition 2 PLUS : 19,99 € 4,99 €

Moins de 10€

Unravel Two : 29,99 € 5,09 €

5,09 € Gear.Club Unlimited 2 : 39,90 € 5,98 €

5,98 € Human: Fall Flat : 19,99 € 5,99 €

5,99 € Worms W.M.D : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Sword of the Necromancer : 14,99 € 5,99 €

5,99 € Scribblenauts: Showdown : 39,99 € 5,99 €

5,99 € Scribblenauts Mega Pack : 29,99 € 5,99 €

5,99 € Moving Out : 24,99 € 6,24 €

6,24 € The Survivalists : 24,99 € 6,24 €

6,24 € STAR WARS Episode I Racer : 13,72 € 6,86 €

6,86 € SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition : 49,99 € 7,49 €

7,49 € Resident Evil Revelations : 19,99 € 7,99 €

7,99 € Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Resident Evil Revelations 2 : 24,99 € 7,99 €

7,99 € Spiritfarer: Farewell Edition : 24,99 € 8,24 €

8,24 € GOD EATER 3 : 59,99 € 8,39 €

8,39 € One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 59,99 € 8,99 €

8,99 € Burnout Paradise Remastered : 29,99 € 9,89 €

9,89 € Overcooked! 2 : À partir de: 16,99 € 8,49 €

8,49 € Sid Meier's Civilization VI : À partir de: 29,99 € 8,99 €

8,99 € DRAGON BALL FighterZ : 59,99 € 8,99 €

8,99 € DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch : 59,99 € 8,99 €

8,99 € Taiko no Tatsujin: Drum'n'Fun! : 59,99 € 8,99 €

8,99 € LEGO® Worlds : 29,99 € 9,89 €

9,89 € Resident Evil 5 : 19,99 € 9,99 €

9,99 € NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 49,99 € 9,99 €

9,99 € FIFA 22 Édition Essentielle sur Nintendo Switch : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Édition Intégrale : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Resident Evil 6 : 19,99 € 9,99 €

9,99 € NAMCO MUSEUM ARCADE PAC : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Borderlands: The Handsome Collection : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Rayman Legends: Definitive Edition : 39,99 € 9,99 €

SAINTS ROW: THE THIRD - THE FULL PACKAGE : 39,99 € 9,99 €

9,99 € Saints Row IV: Re-Elected : 39,99 € 9,99 €

Moins de 20€

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 69,99 € 10,49 €

10,49 € Power Rangers: Battle for the Grid : 19,99 € 10,99 €

10,99 € Crysis Remastered : 29,99 € 11,99 €

11,99 € Journey to the Savage Planet : 29,99 € 11,99 €

11,99 € LEGO City Undercover : 59,99 € 11,99 €

11,99 € LEGO Marvel Super Heroes 2 : 59,99 € 11,99 €

11,99 € LEGO DC Super-Vilains : 59,99 € 11,99 €

11,99 € Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 59,99 € 11,99 €

11,99 € Streets of Rage 4 : 24,99 € 12,49 €

12,49 € LEGO Jurassic World : 39,99 € 12,79 €

12,79 € Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 29,99 € 13,49 €

13,49 € MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 69,99 € 13,99 €

13,99 € Zombie Army Trilogy : 34,99 € 13,99 €

13,99 € STAR WARS: The Force Unleashed : 19,99 € 14,99 €

14,99 € Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 59,99 € 14,99 €

14,99 € Space Invaders Forever : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Terraria : 29,99 € 14,99 €

14,99 € NBA 2K22 : À partir de: 59,99 € 14,99 €

14,99 € Monster Hunter Generations Ultimate : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Mortal Kombat 11 : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Crash Team Racing Nitro-Fueled : 39,99 € 15,99 €

15,99 € LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 16,79 €

16,79 € Harvest Moon: Lumière d'espoir Edition Spéciale : 39,99 € 17,99 €

17,99 € IMMORTALS FENYX RISING : À partir de: 59,99 € 19,79 €

19,79 € Minecraft Dungeons : 19,99 €

Disney TSUM TSUM FESTIVAL : 49,99 € 19,99 €

Moins de 30€

OlliOlli World : À partir de: 29,99 € 20,09 €

20,09 € Tetris Effect: Connected : 39,99 € 23,99 €

23,99 € JUST DANCE 2022 : 59,99 € 25,19 €

25,19 € The Lapins Crétins : Party of Legends : 39,99 € 29,99 €

29,99 € MONSTER HUNTER RISE : 59,99 € 29,99 €

29,99 € Diablo III: Eternal Collection : 59,99 € 29,99 €

29,99 € DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET : À partir de: 59,99 € 29,99 €

Plus de 30€

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : 59,99 € 41,99 €

41,99 € LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker : 59,99 € 44,99 €

VOIR AUSSI JEUX UNIQUEMENT SOLO :

Dex : 19,99 € 1,39 €

1,39 € Hollow 2 : 19,99 € 1,99 €

1,99 € BEAUTIFUL DESOLATION : 19,99 € 1,99 €

1,99 € Peaky Blinders : Mastermind : 24,99 € 3,74 €

3,74 € Jotun: Valhalla Edition : 14,99 € 3,74 €

3,74 € Asterix & Obelix XXL 2 : 14,99 € 4,04 €

4,04 € Bob l'éponge : Cuisine en Folie : 12,49 € 4,12 €

4,12 € STAR WARS™ Jedi Knight II: Jedi Outcast : 8,99 € 4,49 €

4,49 € Fe : 19,99 € 4,99 €

4,99 € Alex Kidd in Miracle World DX : 19,99 € 6,99 €

6,99 € Astérix & Obélix XXL3: Le Menhir de Cristal : 34,99 € 6,99 €

6,99 € Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition : 14,99 € 7,49 €

7,49 € BioShock Infinite: The Complete Edition : 19,99 € 7,99€

7,99€ AI: THE SOMNIUM FILES : 39,99 € 7,99 €

7,99 € Mega Man X Legacy Collection 2 : 1 9,99 € 7,99 €

7,99 € XCOM 2 Collection : 49,99 € 7,99 €

7,99 € Mega Man X Legacy Collection : 19,99 € 7,99 €

Little Nightmares™ Complete Edition : 34,99 € 8,39 €

8,39 € Raji: An Ancient Epic : 24,99 € 8,49 €

8,49 € The Sinking City : 49,99 € 9,99 €

9,99 € Little Nightmares II : 29,99 € 11,99 €

11,99 € Dead Cells : À partir de: 24,99 € 14,99 €

14,99 € Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Lost in Random : 29,99 € 14,99 €

14,99 € Doraemon Story of Seasons : 49,99 € 14,99 €

14,99 € Assassin’s Creed: The Rebel Collection : 49,99 € 19,99 €

19,99 € Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 59,99 € 23,99 €

Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 49,99 € 24,99 €

Source : Nintendo