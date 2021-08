Nintendo met à jour son catalogue de sorties sur Nintendo Switch pour 2021 et 2022

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier (à venir). L'occasion pour la firme au plombier de rappeler les jeux à venir pour 2021 et 2022 ainsi que ses consoles, la Nintendo Switch (modèle OLED) mais aussi le Game & Watch Zelda. Un programme qui pour la fin d'année 2021 s'annonce assez classique mais plutôt bien fourni sachant qu'il y a pas mal de jeux tiers qui ont déjà été annoncés et que Nintendo peut nous réserver une ou deux surprises de dernière minute. Quant à 2022, le programme s'annonce plus qu'alléchant entre le nouveau Mario + The lapins Crétins, Pokémon Legends ou encore Splatoon 3 (sans même oser y placer le prochain Zelda...)

Sorties Nintendo Switch

WarioWare: Get It Together! : 10 septembre 2021 Metroid Dread : 8 octobre 2021 Mario Party Superstars: 29 octobre 2021 Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante : 19 novembre 2021 Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp : 3 décembre 2021 Pokémon Legends: Arceus : 28 janvier 2022 Splatoon 3 : 2022 Project TRIANGLE STRATEGY (titre provisoire) : 2022 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 : 2022 Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope : 2022 Bayonetta 3 - (sans date) Metroid Prime 4 (sans date)

Par ailleurs, Nintendo rappelle que la Nintendo Switch (modèle OLED) sort le 8 octobre 2021 et le Game & Watch : The Legend of Zelda sort le 12 novembre 2021

Source : Nintendo