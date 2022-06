4K Gamer Pro - On teste le dongle de Photocast permettant de passer votre Switch en 4K

En mai dernier, nous vous avions parlé dans nos colonnes d’un nouvel accessoire à destination de la Nintendo Switch (et autres supports) permettant d’upscaler le signal vidéo jusqu’en 4K, alors que la console se limite au 720 ou au 1080P grand maximum. Prenant le nom de 4K Gamer Pro, nous avons contacté la société Photocast à l’origine du projet Kickstarter pour en apprendre davantage sur le produit. En retour, nous avons reçu un exemplaire afin de nous faire notre propre avis sur l’accessoire. Révolution ou poudre de perlimpinpin ? La réponse ci-dessous.

Niveau packaging, le tout est emballé dans une boîte élégante qui se contente de l’essentiel. A l’intérieur, nous retrouvons donc le fameux boîtier 4K Gamer Pro, accompagné d’une rallonge HDMI pour relier le boîtier au dock (ce dernier prenant trop de place), et un câble d’alimentation à relier en USB au dock. La société nous a également fourni un câble HDMI supplémentaire optimisé pour l’affichage 4K. Point important qu’il est nécessaire de rappeler, n’espérez pas pouvoir utiliser cet accessoire si vous n’avez pas un téléviseur supportant un affichage 4K, et une prise HDMI dédiée. Cela ne marchera tout simplement pas et vous resterez devant un écran noir.

Une fois les branchements effectués, l’utilisation est on ne peut plus simple. Vous appuyez une fois sur le bouton situé sur le boîtier, cela va passer votre affichage vidéo en mode 4K. Sur le papier, le 4K Gamer Pro promet une amélioration de la netteté de 20%, d’une amélioration de la profondeur de champs, un rehaussement des couleurs, et le tout sans aucune perte de framerate. Une fois la transformation effectuée, on peut effectivement remarquer une netteté améliorée en premier plan, une image plus vive et lumineuse et le tout sans chute de framerate. Bien que n’ayant pas d’outils dédiés aux calculs des framerate, je me suis contenté de lancer un de mes jeux de rythme préférée à un rythme assez intense pour voir si je notais un décrochage à un moment donné. RAS à ce niveau-là, et aucune latence dans le reste des jeux de mon catalogue.

En revanche cet affinage va surtout mettre en avant l’aspect cache-misère effectué par Nintendo et les développeurs tiers sur certains jeux Nintendo Switch. Si l’on prend par exemple un petit titre comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild et qu’on active le boîtier, on va apporter de la netteté à cet espèce de flou ambiant rajouté par l’effet cel-shading du jeu. Là où on pouvait voir un faisceau de lumière rouge dans le ciel pointant vers le château d’Hyrule, si vous activez l’upscaling, ce faisceau va avoir l’apparence d’un trait hachuré aux extrémités, lui donnant une allure tout sauf naturelle. De là un constat va être rapidement fait par les profanes, les jeux ne deviennent pas plus beaux, seulement plus nets, et les défauts cachés jusque-là n’en deviennent que plus visibles. Même constat pour les jeux rétros très pixellisés de base comme Donkey Kong Country sur la Console Virtuelle de la Super Nintendo où l’on voit ces pixels de plus en plus accentués, donnant au jeu un aspect brut.

C'est là qu'intervient l'importance des 3 niveaux de traitement d'image en mode 4K. Plus vous allez appuyer sur le boîtier, plus le voyant bleu sera intense, signalant un traitement plus intense de l'image. Si je prends le tout récent Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, le rendu est tout à fait honorable une fois les paramètres du boîtier poussés au maximum. En revanche pour revenir à The Legend of Zelda : Breath of The Wild, on recommandera d'utiliser le 1er ou 2ème niveau maximum. Le 3ème niveau apporte une netteté trop tranchée qui aura au final l'effet inverse de celui escompté.

La deuxième question concerne l’intérêt d’un tel upscaling. Lorsque l’on fait un comparatif image / image, on remarque effectivement qu’il y a une différence entre la version classique et la version upscalée. Une texture légèrement plus détaillée, un réajustement des couleurs. Mais cette impression de changement est-elle suffisamment visible pour justifier un investissement d’une centaine d’euros ? De notre côté et après un test chez 3 utilisateurs réguliers de Nintendo Switch sur des écrans allant de 27 à 55" , les modifications apportées et la différence constatée en pleine action n'égaleront jamais les consoles concurrentes les plus récentes délivrant un signal 4K naturel. On reste sur un accessoire gadget qui pourra, si bien utilisé, vous faire profiter d'une image plus nette pour les exclusivités Nintendo Switch. Mais dans le cas de jeux multisupport et si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series X, le rendu du boîtier n'égalera jamais celui des versions consoles concurrentes.

Avec l'arrivée du 4K Gamer Pro, les possesseurs de Nintendo Switch peuvent espérer avoir un bref aperçu de ce que pourrait donner les jeux Nintendo en affichage 4K. Cependant n'espérez pas de miracles, le signal natif de la console étant en 1080p, on assiste à un simple upscaling qui va vous donner une image plus ou moins jolie en fonction des textures de base du jeu testé. A ce niveau, l'ajout de paliers de netteté est une bonne chose pour pouvoir trouver "le bon réglage" pour vos différents jeux. Ne reste plus qu'à savoir si un tel affinage de texture justifie ou non à vos yeux un passage à la caisse de 100€ minimum.

Points Positifs :

Branchement et utilisation simple

Améliore la netteté de l'image

Réajuste les couleurs les plus ternes

Plusieurs paliers d'amélioration pour convenir aux différents jeux

Latence quasi nulle

Compatible avec de multiples autres supports (Wii U, PS4, Apple Arcade etc.)

Points Négatifs :

Certains cache-misère de développeurs sont flagrants quand on utilise l'accessoire

La différence avec / sans est peu visible sur les jeux ayant une grande vitesse de défilement

L'objet reste assez volumineux

Un peu plus de 100€ pour améliorer la netteté, ça reste une somme conséquente

