Turtle Beach présente son nouveau casque sans fil - Le Stealth 700 Gen 2 MAX

Si vous êtes toujours à la recherche de casques et d'écouteurs pour vos consoles de jeu, vous avez forcément eu l'occasion de voir passer, ou même de faire l"acquisition de produits du constructeur Turtle Beach. Après la récente sortie des écouteurs Scout Air fin mars, la firme profite du mois d'avril pour agrandir sa gamme de casques audio Stealth avec la sortie en mai prochain de son dernier modèle, le Stealth 700 Gen 2 MAX.

Si la gamme Stealth est connue pour proposer connexion sans fil grâce à un petit dongle USB à connecter à sa console, le Stealth 700 Gen 2 MAX se démarque grâce à sa fonctionnalité Bluetooth additionnelle. Ainsi malgré sa fabrication sous licence officielle Microsoft, le Stealth 700 Gen 2 MAX est donc parfaitement compatible avec la Nintendo Switch que ce soit en mode salon ou en mode nomade. Proposé à partir du 8 mai 2022 au prix public conseillé de 199,99 €, nous vous laissons découvrir ses spécificités ci-dessous.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX propose toujours un son exceptionnel, une spatialisation 3D puissante et un confort ultime, qui ont fait de la gamme Stealth 700 l’une des plus vendues et appréciées au monde. IGN a inclus son prédécesseur, le Stealth 700 Gen 2,dans sa sélection des meilleurs casques gaming de 2022, lui attribuant le titre de meilleur casque pour Xbox Series X|S. Le Stealth 700 Gen 2 offre des technologies premium, allant des puissants haut-parleurs 50 mm Nanoclear™, aux coussinets à mémoire de forme dotés de microcapsules rafraichissantes Aerofit™, en passant par les technologies Superhuman Hearing® ou ProSpecs™ rendant le port des lunettes plus confortable. Son arceau métallique et sa compatibilité Bluetooth font de lui un compagnon idéal pour communiquer sur Discord tout en jouant ou pour écouter de la musique depuis son téléphone grâce à l’application mobile. Le Stealth 700 Gen 2 MAX est doté de toutes ces caractéristiques et peut être précommandé sur le site officiel Turtle Beach et chez les revendeurs participants. Disponible en Bleu Cobalt et en Noir, le Stealth 700 Gen 2 MAX optimisé pour Xbox sortira le 8 mai 2022 au prix public conseillé de 199,99 €.