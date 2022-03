Turtle Beach et ROCCAT présentent leurs nouveaux écouteurs gaming sans fil : Scout Air et Syn Buds Air

Avis aux amateurs d'écouteurs sans fil, Turtle Beach et sa filiale ROCCAT ont dévoilé aujourd'hui la sortie de deux nouvelles références d'écouteurs gaming sans-fil : les Scout Air de Turtle Beach et les Syn Buds Air de ROCCAT . Proposant les mêmes spécificités techniques, le choix du modèle dépendra avant-tout de votre utilisation avec les applications additionnelles de Turtle Beach ou ROCCAT. Pour le reste, ces écouteurs affichent différentes spécificités que nous vous laissons retrouver ci-dessous :

Les Scout Air et Syn Buds Air peuvent dès à présent être précommandés sur les sites Turtle Beach et ROCCAT ainsi que chez les revendeurs participants au prix public conseillé de 99,99 €. Ces deux paires d’écouteurs seront disponibles le 21 mars 2022 .

Les écouteurs sans-fil Scout Air et Syn Buds Air sont conçus pour fonctionner avec tous les appareils disposant du Bluetooth 5.1. En seulement 15 minutes, le boitier recharge complètement les écouteurs pour une session de 5 heures. Permettant 3 recharges complètes, il porte à 20 heures l’autonomie totale des écouteurs. Les Scout Air et les Syn Buds Air sont également dotés d’un mode Jeu réduisant le temps de latence à 60 ms et sont certifiés IPX-4 pour l’eau et la sueur. Les deux micros permettent à la voix d’être portée clairement et les trois sets d’embouts garantissent une tenue confortable dans l’oreille.