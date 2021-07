Avis Snakebyte Arrow:Charge S - Rechargez avec classe vos Joy-Con et Pro-Controller

Si les solutions de rechargement de Joy-Con ne manquent pas, que ce soit en accessoire officiel ou non, rares sont cependant les stations de recharge dédiées aux Pro Controller de la Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir notre avis sur un des derniers accessoires de la société allemande Snakebyte : le Arrow:Charge S.

Arrow:Charge S - Station de recharge Joy-Con et Pro Controller

Dimensions Arrow:Charge S

L 11,5 x P 15 x H 4 cm

Longueur câble d'alimentation USB : 1,20m

Recharger ses Joy-Con sur Nintendo Switch est une sinécure. On peut le faire sur la console une fois cette dernière placée sur son dock, ou encore les recharger en branchant la Nintendo Switch en mode portable sur une alimentation secteur. Les adeptes du multijoueur possédant plusieurs paires de leur côté ont plutôt opté pour une station de recharge dédiée aux Joy-Con. Mais quand il s’agit de recharger ses manettes Pro Controller, on se retrouve assez limité dans nos options.

Les Pro Controller étant vendus avec un câble usb / usb-c, bon nombre d’entre-nous ont tout simplement ledit câble relié au dock de la Nintendo Switch, pendouillant un peu au hasard dans un coin de la chambre ou du salon. Afin de remédier à ce problème disgracieux, la station Arrow:Charge S de Snakebyte propose une option pour recharger Joy-Con et Pro Controller sans fils qui traînent. La solution est simple, une station de recharge minimaliste proposant des courbes dynamiques, et de multiples connectiques pour accueillir 4 Joy-Con et un Pro Controller

Prenant la forme d’une flèche, la base de la station peut accueillir 2 Joy-Con de chaque côté. La tête de la flèche quant à elle propose un support pour venir y apposer son Pro Controller. Cette configuration présente cependant un bémol. Afin de conserver l’aspect dynamique de la station de recharge, et à cause de l’accès à la prise usb-c de la manette, le constructeur n’a pas opté pour une fiche usb-c en sortie de sa station. Ainsi pour effectuer la recharge, il nous faudra au préalable équiper le Pro Controller d’une petite fiche qui fera la connexion entre la manette et la station de recharge. Bien que peu voyante sur une manette à la coque noire, cette solution reste au final assez peu esthétique, et l’absence d’un réel branchement fait que la manette est relativement branlante lorsqu’elle est sur son socle. À manier donc avec précaution.

Deuxième point important qui aura ses aficionados et ses détracteurs : les témoins lumineux d’alimentation. Lorsque qu’un Joy-Con ou un Pro Controller est en cours de charge sur la station, une des 5 Led lumineuses présente sur la flèche s’illumine d’une couleur rouge. Une fois la charge complétée, celle-ci vire au vert. Jusqu'ici rien d’anormal, mais le « problème » se trouve au niveau du fonctionnement des Leds. À partir du moment où la station est branchée à votre Dock Nintendo Switch, les 5 Leds s’allumeront automatiquement en vert, et il n’est pas possible de régler leur intensité, ou de tout simplement couper ces témoins lumineux à part en débranchant l’alimentation. Si dans un salon cela fera un éclairage peu gênant si vous laissez vos manettes en charge la nuit, dans une chambre, ceux qui ont du mal à s’endormir à cause des éclairages risquent de rapidement pester. Ce choix apporte certes un aspect design à cette station, mais j’aurais personnellement préféré pouvoir régler moi-même le comportement des Led via un petit interrupteur par exemple.

Conclusion

Proposant un design racé qui fait défaut à bon nombre de stations de recharge, la Arrow:Charge S propose en prime de recharger 2 paires de Joy-Con ainsi qu’un Pro Controller. S'il est dommage de devoir faire usage d’un dongle pour recharger le Pro Controller et de ne pas pouvoir ajuster à notre guise la luminosité des Leds de la station, cette dernière propose néanmoins une solution de recharge design et compacte.

Points Positifs :

Une des rares stations à proposer la recharge d’un Pro Controller sans fil

Possibilité de brancher jusqu’à 2 paires de Joy-Con en plus du Pro Controller

Dimensions minimales pour une station passepartout

Garantie 5 ans

Points Négatifs :