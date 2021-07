Avis Snakebyte Games:Tower - La tour de rangement tout-en-un de la Nintendo Switch

Depuis de nombreuses années, Nintendo-Master propose dans ses colonnes de découvrir des tests de jeux vidéo. Tantôt envoyés par les éditeurs, et tantôt faisant l’objet d’une envie personnelle de parler d’un jeu qui nous a plu, il est pourtant un autre domaine qui mériterait que l’on s’y attarde plus régulièrement : celui des accessoires de jeu.

Afin de rectifier le tir, c’est l’entreprise allemande Snakebyte, présente sur le marché depuis 1997 qui nous a proposé de tester 3 accessoires de leur catalogue Nintendo Switch : Multi:Playcon, Arrow:Charge S et Games:Tower. Points non négligeables, outre leur fiabilité avec une présence sur le marché depuis plus de 24 ans, Snakebyte est également un des rares accessoiristes à proposer une garantie de 5 ans sur leurs produits affiché au prix de 19,99€ et plus.

Si vous êtes curieux de découvrir le catalogue produit de Snakebyte, nous vous invitons à faire un tour sur leur boutique officielle. Quant à nous, nous vous retrouvons ci-dessous pour la découverte d'un premier accessoire :

Games:Tower - La tour de rangement de la Nintendo Switch

Dimensions Produit :

Tour nue : L 28 x P 11 x H 24,5 cm

Avec le Dock Nintendo Switch (non inclus) : L 28 x P 11 x H36,5 cm

Comme tout joueur qui se respecte, vos jeux sont stockés méticuleusement sur des étagères ou encore dans des bacs. Mais comme beaucoup de personne, il nous arrive toujours d’avoir 1 ou 2 jeux qui traînent constamment à côté de notre console parce que l’on aime faire une partie de temps en temps sur des classiques indémodables. Cette manie de laisser trainer les boîtiers et accessoires est d’autant plus présente chez les plus jeunes joueurs au grand dam des parents.

Si Snakebyte n’a pas le monopole de la tour de rangement pour consoles, jeux et accessoires, il faut avouer que son modèle Games:Tower propose un bon rapport qualité / prix pour les joueurs. Annoncée au prix de 19,99€, cette tour permet d’entreposer jusqu’à 10 boîtiers de jeu Nintendo Switch, et est également équipée de 4 supports pour manettes pro et Grip Controller. Avantage non-négligeable, les racks ont une butée pour empêcher les boîtiers de tomber vers l’arrière une fois installés.

L’autre point intéressant si le dock de votre Nintendo Switch a tendance à trainer sur votre meuble TV, c'est la possibilité de coupler le dock officiel de Nintendo avec la partie supérieure de la tour. Personnellement assez hésitant sur cette utilisation, le plastique de la tour est moulé de sorte à garder suffisamment serré le dock de la console pour éviter qu’il ne voltige suite à une mauvaise manipulation.

Si les supports latéraux ne m’inspiraient là encore pas spécialement confiance de prime abord, une fois la tour montée et mise en pratique, il s’avère que les manettes reposent bien sur les socles. Même en secouant la tour à l’occasion d’un brin de ménage les manettes restent bien stable. Les patins antidérapants y sont aussi pour quelque chose.

Enfin, la tour est également équipée d’un tiroir de rangement inférieur. Ce dernier vous permettra entre autres de stocker des Joy-Con supplémentaires pour vos parties entre amis, ou encore votre câble de recharge USB-C pour vos Pro Controller. Petit bémol pour ce dernier, le tiroir est assez serré et demande de forcer un petit peu pour s’ouvrir et se fermer.

Pour le montage de la tour, rien de très compliqué. Elle est composée de 9 pièces et le montage ne nécessite aucune vis. Chaque partie s’emboite parfaitement pour former votre tour en quelques minutes seulement. Attention par contre à bien regarder les inscriptions sur les pièces pour repérer le côté gauche et le côté droit de la tour. Fort heureusement en cas d’erreurs les pièces se déclipsent facilement.

Conclusion

La Games:Tower ne révolutionnera pas le monde des tours de rangement, mais sa qualité de finition et son aspect pratique lui donnent de sérieux avantages pour exposer votre Nintendo Switch dans votre chambre ou salon, et ne plus voir ces boîtes de jeu traîner un peu partout autour de la console. Une fois couplée au dock de votre Nintendo Switch, vous aurez une solution tout-en-un à portée de main proposant votre console, des supports manette, vos jeux et un petit tiroir de rangement.

Points Positifs :

Un montage simple sans visserie

Un meuble tout-en-un

Le dock de la Switch se fixe bien à la tour

10 racks avec butées pour vos boitiers

Les fixations pour manettes

Garantie 5 ans

Points Négatifs :