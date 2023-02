Nintendo annonce officiellement qu'il ne sera pas présent à l'E3 2023

C'était une rumeur. C'est désormais officiel : Nintendo sera absent de l'E3 2023, le "grand" salon des jeux vidéo de Los Angeles prévu à partir du 13 juin 2023 . Dans un communiqué (notamment relayé par VentureBeat) Nintendo a expliqué qu'il ne participerait pas cette année au salon tout simplement car il ne coïncidait pas avec les plans de la société. On sait qu'au mois de mai, la Nintendo Switch va accueillir l'un de ses plus gros jeux : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et que donc, il sera déjà sorti lorsque le salon débutera. Par la suite, on sait que Pikmin 4 sortira en juillet sur la console... Après ça, par contre, pour le moment, le catalogue de la Nintendo Switch reste flou. Une présence à l'E3 en milieu d'année aurait, à priori été, une bonne occasion de présenter les jeux de la fin d'année. Et si, indépendamment de l'E3 2023, un Nintendo Direct est toujours possible, on peut aussi penser que Nintendo peut préférer passer son tour et préparer son ou ses propres événements, en suivant son propre calendrier.

Retrouvez ci-dessous la traduction de la déclaration de Nintendo publiée par VentureBeat :

Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et nous envisageons toujours différentes manières de nous engager auprès de nos fans. Comme le salon E3 de cette année n'entrait pas dans nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons été et restons un fervent partisan de l'ESA et de l'E3

En attendant de futurs développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

