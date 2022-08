Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : retrouvez toutes les infos du Pokémon Presents d'août 2022

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les prochains jeux Pokémon attendus sur Nintendo Switch à la fin d'année . Cette fois-ci, les épisodes se veulent beaucoup plus ambitieux que les derniers opus et devraient marquer un tournant dans la série. Après des remakes et des épisodes proposant des zones (plus ou moins) ouvertes, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront en effet les premiers épisodes de la série en vrai "monde ouvert". Alors la série Pokémon tient-elle son Breath of The Wild? En attendant de le découvrir manette en main, un Pokémon Presents, diffusé mercredi , a dévoilé de nouveaux détails et de nouvelles informations. Si vous avez loupé ce grand moment, retrouvez la vidéo fr sur cette page ainsi que tous les liens menant à nos news dédiées

Toutes les infos du Pokémon Presents d' août 2022