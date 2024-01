Pokémon Écarlate et Violet : l'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro est disponible - Tous les détails pour y jouer

Si vous possédez Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, vous pouvez jouer dès aujourd'hui à l'épilogue surprise dévoilé il y a peu/ ATTENTION, pour pouvoir jouer à l’épilogue, vous devez avoir "terminé un certain évènement après la fin du jeu dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, ainsi que les intrigues principales du Volume 1 : Le Masque Turquoise et du Volume 2 : Le Disque Indigo. Vous devrez également avoir récupéré une Baie Pêcha Fabuleuse via Cadeau Mystère dans votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet". Retrouvez ci-dessous le détail ainsi que la vidéo d'annonce de l'épilogue.

L' épilogue du DLC Le Trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est disponible dès à présent

Jouer à l'épilogue Pour pouvoir jouer à l’épilogue, vous devrez avoir terminé un certain évènement après la fin du jeu dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, ainsi que les intrigues principales du Volume 1 : Le Masque Turquoise et du Volume 2 : Le Disque Indigo. Vous devrez également avoir récupéré une Baie Pêcha Fabuleuse via Cadeau Mystère dans votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Récupérer une Baie Pêcha Fabuleuse via Cadeau Mystère Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer votre cadeau en jeu : 1. Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. 2. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. 3. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via Internet » pour vous connecter à Internet. 4. Sélectionnez le cadeau que vous souhaitez recevoir. 5. Le cadeau est transféré dans votre partie. (La Baie Pêcha Fabuleuse apparaît dans la poche Objets rares de votre Sac.) 6. N'oubliez pas de sauvegarder votre partie. Se rendre à Septentria pour lancer l'épilogue Une fois que vous aurez récupéré votre cadeau, rendez-vous à Septentria, et faites un saut à la Boutique Delapêche située à Jaderaude. Il se pourrait que l’arôme envoûtant de votre Baie Pêcha Fabuleuse provoque quelque chose d’inattendu… Remarques : • Vous pouvez recevoir la Baie Pêcha Fabuleuse même si vous possédez uniquement Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet ; mais vous devez avoir acheté Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour pouvoir jouer à l'épilogue. • La version complète du jeu est nécessaire pour accéder au contenu du DLC. Vendus séparément (sauf mention contraire). • Vous devez connecter votre Nintendo Switch à Internet pour recevoir ce cadeau. • Pour pouvoir se connecter à Internet, le profil d’utilisateur de la console doit être associé à un compte Nintendo. Un abonnement au service Nintendo Switch Online (payant) n’est pas nécessaire. • Il faut compter environ une heure et demie de jeu avant d’avoir accès à la fonction « Cadeaux Mystère ». • Ce cadeau peut être obtenu dans la version physique ainsi que dans la version téléchargeable de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. • Ce cadeau ne peut être obtenu qu'une seule fois par sauvegarde.

Découvrez une vidéo présentant une délicieuse Baie qui ne pousse que très rarement, à plusieurs années d'intervalle : la Baie Pêcha Fabuleuse. Bon visionnage !

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

