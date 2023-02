Pokémon Écarlate et Violet : déjà plus de 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde

On savait que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet remportaient un grand succès sur Nintendo Switch (voir ici et là) malgré de nombreux problèmes et reproches. On découvre aujourd'hui, à l'occasion de la publication du bilan financier de Nintendo que les deux derniers Pokémon se sont écoulés à 20,61 millions d'exemplaires en seulement six semaines ! Les jeux, qui ont connu un démarrage fulgurant (le meilleur de la série) se retrouvent donc déjà dans le top 10 des meilleurs ventes de jeux sur Nintendo Switch (à la septième place ). Et ce n'est sans doute pas fini puisqu'on peut s'attendre que Nintendo fasse vivre ses jeux avec un DLC puisque c'est désormais quasi une norme. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Here's the current ranking for Pokémon sales with the new data added in.



Scarlet & Violet after just 6 weeks on sale is the 4th best selling Pokémon game of all time pic.twitter.com/GQJSZDKax2