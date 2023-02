La Nintendo Switch dépasse enfin les ventes de PlayStation 4 et de la Game Boy - Tous les chiffres

Elle l'a fait ! L'incroyable Nintendo Switch continue son carton phénoménal avec pas moins de 122,55 millions d’exemplaires de la console vendus au 31 décembre 2022. Ce sont en effet les tout derniers chiffres dévoilés par Nintendo dans son rapport financier des neuf premiers mois de son exercice fiscal 2022-2023 ( soit du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 ). Ce qui place la console à la troisième place des consoles les plus vendues de tous les temps en dépassant enfin la PlayStation 4 et, ce qui semblait inatteignable, la Game Boy. Il ne lui reste plus qu'à dépasser, espérons-le, la Nintendo DS et ses 154 millions de consoles vendues pour enfin chatouiller la première place tenue, encore et toujours, par la PlayStation 2 et ses 155 millions de consoles vendues.

PlayStation 2 : 155 millions de consoles vendues

Nintendo Ds : 154 millions de consoles vendues

Nintendo Switch : 122 millions de consoles vendues

Game Boy : 118 millions de consoles vendues

PlayStation 4 : 117 millions de consoles vendues

Combien possédez-vous de Nintendo Switch dans ces 122 millions de consoles vendues par Nintendo depuis le 3 mars 2017 ?

Source : Nintendo