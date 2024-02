Pokémon Ecarlate et Violet - Les Starter de la 1G à l'honneur dans les prochains Raids Téracristal

C'est la coutume dans les Pokémon Presents, la première partie de la vidéo est toujours consacrée aux événements des titres déjà disponibles. C'est la 9G qui a ouvert le bal cette année avec l'annonce des prochains Raids Téracristal dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. La première génération sera une nouvelle fois à l'honneur à l'occasion du 28ème anniversaire de Pokémon Rouge et Pokémon Vert au Japon. Ce sont en tout 3 Raids dédiés à Florizarre, Tortank et Dracaufeu qui seront proposés dès demain 28 Février :

Raid Florizarre Insigne Surpuissant - Du 28 février au 5 Mars 2024

Raid Tortank Insigne Surpuissant - Du 6 au 12 Mars 2024

Raid Florizarre Insigne Surpuissant - Du 13 au 17 Mars 2024