Rôti, soupe, magret... Comment cuisiner les Pokémon ?

Si vous êtes fan des Pokémon, il vous est peut être déjà arrivé de vous demander quel goût avait certains Pokémon et si on pouvait les manger !? C'est vrai que c'est plutôt bizarre comme idée mais certains Pokémon ressemblent à des animaux et certains animaux se mangent (ou plutôt, certaines personnes en mangent...) Donc, pourquoi pas manger des Pokémon ? Si votre curiosité est piquée au vif et que vous salivez déjà rien qu'à l'idée d'une Croquine en salade, d'une omelette de Noeunoeuf ou d'une soupe de Carapuce, l'artiste Brainqueen a pensé à vous en concoctant des recettes spéciales dans deux vidéos d'animation à croquer; une sorte de version Pokémon de La Cuisine des Mousquetaires qui vous apprendra notamment comment préparer et assaisonner un Salamèche et comment peler un Germignon, ce qui devrait, à coup sûr, vous ouvrir l'appétit- ou vous le couper (à jamais.) A table !

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

