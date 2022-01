Légendes Pokémon : Arceus - Une pluie de publicités débarque au Japon

Grosse cartouche de ce début d'année 2022, Légendes Pokémon : Arceus s'apprête à débarquer le 28 janvier prochain sur Nintendo Switch. Alors que Nintendo et Game Freak restent encore assez silencieux sur les nouveautés de ce nouveau jeu, nos amis Japonais ont le droit depuis quelques heures à une nouvelle salve de publicités à découvrir ci-dessous.

En attendant de découvrir nos prochaines publicités locales, ainsi que toutes les informations qu'il y a à savoir sur ce jeu, nous vous laissons découvrir les publicités ci-dessous.

Votre aventure se déroule dans les vastes et majestueux espaces naturels de la région de Hisui, où votre mission consiste à rechercher des Pokémon pour participer à l'élaboration du tout premier Pokédex.

Cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, regorge de merveilles naturelles, de panoramas époustouflants et foisonne de Pokémon sauvages, certains déjà connus et d'autres nouveaux ! Faisons connaissance avec quelques-uns des Pokémon qui vivent à Hisui :