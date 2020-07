Les créateurs de Sonic The Hedgehog dévoilent leur nouveau projet : Balan Wonderworld

Lors de la conférence XBOX de ce 23 juillet, Square Enix a dévoilé au monde le nouveau projet des créateurs de Sonic the Hedgehog : Balan Wonderworld. Prenant la forme d'un jeu d'action / plateformes, nous avons pu avoir un premier aperçu du jeu, grâce à un trailer que nous vous laissons visionner ci-dessous. Concernant sa date de sortie, Balan Wonderworld sera disponible sur les consoles actuelles, mais aussi celles de la prochaine génération dans le courant du printemps 2021 .

En pénétrant dans un pays fantasque et bizarre à travers un théâtre mystérieux, les joueurs incarneront Léo et Emma dans une aventure sans précédent. Dirigés par un énigmatique maestro nommé Balan, ils doivent naviguer dans Wonderworld pour restaurer le bonheur et l'équilibre des cœurs et des esprits de tous ceux qu'ils rencontrent ici.

Les joueurs découvriront plus de 80 costumes extraordinaires tout au long de leur voyage à travers une variété d'environnements uniques dans Wonderworld. Les costumes changent l'apparence de Leo et d'Emma, leur conférant un large éventail de pouvoirs fantastiques pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin et découvrir de nouvelles façons de jouer. Les possibilités sont infinies : vous pouvez frapper vos ennemis, marcher en l'air, figer le temps et manipuler toutes sortes d'objets avec les costumes que vous collectionnez !

BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience proposée par des talents reconnus de l'industrie du jeu, dont le directeur, Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages, Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Le jeu marque la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Ohshima en 20 ans et est le premier jeu de la marque de jeux BALAN COMPANY nouvellement créée. BALAN COMPANY réunit des développeurs de jeux vidéo, des artistes visuels et des compositeurs talentueux pour raconter les plus grandes histoires et offrir des expériences de jeu de plateformes ultimes.