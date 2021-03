Balan Wonderworld - Le spectacle commence sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Balan Company et édité par Square Enix, Balan Wonderworld propose aux joueurs de voler au secours de douze âmes tourmentée dans l'univers de Wonderworld en incarnant Leo et Emma. Suite à pas mal de retours négatifs de la part des joueurs suite à la parution de la démo, l'équipe de développement a travaillé sur un gros patch day one à télécharger depuis ce 26 mars pour profiter d'une meilleure expérience de jeu (ce qui explique aussi que les tests du jeu ne soient pas encore sortis d'ailleurs).

En attendant de pouvoir découvrir notre avis sur Balan Wonderworld, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande annonce de lancement du jeu.

Dans BALAN WONDERWORLD, les joueurs explorent le monde fantaisiste de Wonderworld aux côtés des stars du spectacle, Leo et Emma. Avec l'aide de Balan, l'énigmatique maître de cérémonie, les joueurs doivent rétablir l'équilibre de douze âmes tourmentées en éliminant les Négatis, des manifestations physiques de l'inquiétude et autres émotions négatives. Les joueurs devront sauter, grimper, voler, frapper et plus encore pour y parvenir, tout en explorant une pléthore de zones différentes et en collectionnant plus de 80 costumes qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux et les aideront dans leur aventure.



Les joueurs peuvent se lancer dans l'exploration du monde de Wonderworld en solo et en coop locale. Les deux joueurs peuvent combiner les compétences de leurs costumes pour vaincre les ennemis et triompher.