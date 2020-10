Balan Wonderworld dévoile son introduction animée

Balan Wonderworld est un jeu qui semble échappé du milieu des années 90. Développé par Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog et co-fondateur de la Team Sonic) et Naoto Ohshima ( concepteur des personnages de Sonic et du Dr. Eggman et co-fondateur de la Team Sonic) le jeu renvoie aussi a franchise Nights. On y dirigera deux enfants, Léo et Emma débarquant dans un théâtre étrange ouvrant sur un monde onirique et magique dans lequel ils seront guidés par un extravaguant personnage nommé Balan... Pour survivre, les enfants devront utiliser différents costumes leur octroyant des pouvoirs divers et variés... Pour voir à quoi cela ressemble, Square Enix vient de mettre en ligne, l'introduction du jeu. Que le spectacle commence !

Balan Wonderworld sera disponible sur les plateformes Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch le 26 mars 2021. Plus d'infos dans nos news précédentes.