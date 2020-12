Balan Wonderworld nous offre trois nouvelles vidéos

Attendu pour le 26 mars 2021 sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch, Balan Wonderworld est la nouvelle licence de Square Enix signant le première collaboration de Yuji Naka et Naoto Oshima en 20 ans de carrière sous un nouveau label : Balan Company. Encore assez vague sur son univers onirique et sur son but, nous pouvons apprécier dès aujourd'hui 3 nouvelles vidéos mettant en avant de nouveaux personnages. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

Les joueurs exploreront l'univers fantastique de Wonderworld, guidés par un énigmatique maître de cérémonie appelé Balan. Au fil de leur exploration, les joueurs pourront sauter, grimper, voler, fracasser les obstacles et bien plus encore tout en découvrant une myriade d'environnements tous différents, et récolter plus de 80 costumes uniques qui les aideront dans leur quête. Chaque costume confère un pouvoir spécial, comme la tenue Rail Runner permettant de faire apparaître des rails dans certaines zones afin de partir au loin et de franchir des obstacles.



BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience élaborée par de célèbres développeurs, dont le directeur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Ce jeu représente la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Oshima en 20 ans de carrière, et le premier titre de la marque BALAN COMPANY.