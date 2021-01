Balan Wonderworld s'offre une démo sur Nintendo Switch

En attendant la sortie de Balan Wonderworld le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, Square Enix vient de révéler qu'une démo du jeu serait officiellement disponible sur divers supports dont la Nintendo Switch à partir du 28 janvier 2021 . Cette dernière permettra aux joueurs de découvrir seul ou en coopération 3 des douze mondes du jeu, ainsi qu'un mini-jeu supplémentaire.

En mode coopératif local, deux joueurs peuvent explorer le jeu en incarnant Leo et Emma, les stars du spectacle. Ils peuvent alors combiner les aptitudes de leurs différents costumes pour ouvrir de nouvelles voies inaccessibles en mode solo ! Il suffit de connecter une deuxième manette et d'appuyer sur un bouton pour activer le mode coopératif. Grâce à toutes sortes d'aptitudes liées aux costumes, les joueurs récoltent des « Statues Balan » dans chaque niveau et accèdent aux mini-jeux cachés « Balan’s Bout (Défis de Balan) ». La démo propose trois des douze mondes magiques de BALAN WONDERWORLD :

Monde 1 - L'homme qui s'insurge contre la tempête

Zones jouables : Acte I, Acte II, Combat de boss



Le monde 1 est constitué d'une jolie ferme, de collines ondoyantes et de cultures géantes. Ce monde mystérieux émane des souvenirs de Jose Gallard, fermier dont le riche champ de maïs a été dévasté par une tempête. Le boss qui rôde dans les profondeurs du monde de Jose est Batholoumé, l'incarnation du désespoir du fermier dont le champ a été détruit.



Utilisez toute une gamme de costumes pour terminer ce niveau, et notamment le costume Bongourou permettant d'atteindre des endroits plus élevés ou le costume Doudragon dont le souffle brûlant détruit tous les obstacles !

Monde 4 - Le garçon qui voulait ne faire qu'un avec le vent

Zones jouables : Acte I



Le quatrième monde est un environnement fantastique provenant du cœur de Chang Haoyu : le ciel est constellé de pièces de vélo et d'îles de toutes tailles.



Les costumes qui pourraient s'avérer utiles dans ce monde sont le Flot'mouton, qui permet de flotter dans les airs en soufflant sa toison, et l'Acronoctule qui s'élève dans les airs et assène des coups de pied aux ballons comme aux ennemis !

Monde 6 - La fille et le chaton

Zones jouables : Acte I



Le Monde 6 suit l'histoire de Cass Milligan dans la ville où elle rencontre un petit chat très mignon. Dans ce monde magique créé à partir des meilleurs souvenirs de Cass Milligan, des bonbons et des livres flottent dans les airs et on trouve de mystérieux bâtiments remplis d'engrenages.



Parmi les costumes aidant les joueurs à résoudre différents mystères et effectuer de puissantes attaques, Minirouage permet d'activer des interrupteurs grâce au rouage situé au niveau du ventre et Uppercourge envoie un formidable coup de poing !

Les joueurs auront également accès à l'Île des Tims, base ouvrant sur trois mondes mystérieux. Sur cette île, les joueurs rencontreront des créatures magiques appelées Tims, dont les puissantes aptitudes aideront Leo et Emma au fil de leurs explorations et combats contre les Négatis ! Sur l'Île des Tims, les joueurs pourront également récupérer des gouttes magiques dans les parterres de fleurs colorés qui parsèment les lieux. En échangeant ces gouttes avec Tims, les joueurs pourront faire évoluer leurs aptitudes.

Une occasion de voir enfin en détail ce que vaut ce Balan Wonderworld. Nous vous donnons donc rendez-vous le 28 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch pour vous faire une première impression sur ce titre.