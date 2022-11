Yuji Naka, le papa de Sonic, arrêté au Japon pour délit d'initié

Aujourd'hui, le parquet du district de Tokyo a fait arrêter Yuji Naka, le célèbre créateur de jeux vidéo, que l'on connait notamment pour être l'un des papas de Sonic, pour une sombre affaire de délit d'initié. Yuji Naka est accusé, fin janvier 2020 , d'avoir utilisé des informations confidentielles concernant un nouveau jeu mobile Dragon Quest développé par Square Enix et la société Aiming pour s'enrichir. Le créateur ainsi que deux autres employés de Square Enix auraient semble-t-il acheté de très nombreuses actions d'Aiming avant l'annonce officielle du jeu, en tablant sur le fait qu'une fois le jeu annoncé, les actions allaient voir leur prix grimper. On ne sait pas à l'heure actuelle si le projet a été mené à bien mais en tout cas il se solde aujourd'hui par l'arrestation des trois compères. Evidemment, à ce stade, il faut rester prudent dans l'attente de plus d'informations. Rappelons tout de même que Yuji Naka et Square Enix sont en litige depuis la sortie de Balan Wonderworld. Des actions en justice sont menées de part et d'autres mais si du côté de Yuji Naka, il s'agit de contester son renvoi de Square Enix, pour Square Enix, c'est plus flou, le studio s'étant toujours refusé d'en expliquer les raisons- voir nos news ci-dessous.

Source : Fnn