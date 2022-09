SONIC Frontiers - Sonic se donne des airs de Shadow of the Colossus dans un nouveau trailer

A l'occasion du Tokyo Game Show qui débute officiellement se jeudi 15 septembre 2022, SEGA et la Sonic Team nous ont préparé un tout nouveau trailer présentant une nouvelle mécanique : des combats contre des ennemis titanesques. Cela sautera surement aux yeux des joueurs connaissant la licence, mais il faut avouer que le rendu a un petit air de Shadow of the Colossus. Et la petite surprise qui fait plaisir, les Emeraudes du Chaos sont présentes dans l'histoire, ainsi que Super Sonic.

Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous pour la sortie de SONIC Frontiers le 8 novembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.