Balan Wonderworld fait un flop monumental au Japon avec moins de 2100 exemplaires vendus la première semaine

Yuji Naka fait partie des légendes des jeux vidéo car il est le créateur de Sonic et l'un des fondateurs de la Team Sonic. On le retrouve aussi au générique de nombreux jeux cultes comme Samba de Amigo, Nights, Project Rub ou encore Billy Hatcher and the Giant Egg. Autant dire que son nouveau jeu, Balan Wonderworld, sorti la semaine dernière, avait de qui tenir d'autant plus qu'il semblait renouer avec la magie et la poésie de Nights. Malheureusement, il semblerait que les joueurs aient boudé leur plaisir puisque l'on apprend que pour sa première semaine d'exploitation au Japon Balan Wonderworld s'est écoulé à moins de 2 100 exemplaires ! Une sous performance qui fait que le titre n'est même pas classé dans le top 30 des meilleures ventes de jeux de la semaine au Japon.

Alors, il est vrai que la démo gratuite disponible sur l'eShop depuis quelques semaines n'a pas vraiment œuvré pour faire une belle publicité au jeu- au contraire, même (voir notre preview.) Et les premiers tests parus ont enfoncé le clou avec des notes bien en dessous de la moyenne.. Sur Metacritic, le metascore du jeu est d'ailleurs de 27 (sur 100), ce qui est loin d'être glorieux (même si le jeu s'en sort mieux auprès des joueurs qui lui donnent un 6.6/10)

Alors Balan Wonderworld mérite-t-il ce qui lui arrive ? Et le jeu est-il aussi nul que ça ? Ou alors, le jeu qui allie délires psychédéliques et poésie enfantine est-il simplement incompris ? Notre test arrive prochainement et pourra vous aider, on l'espère, à y voir plus clair.