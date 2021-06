Le directeur de Balan Wonderworld a-t-il été licencié par Square Enix ?

Triste nouvelle dans l'industrie, il semblerait que Yuji Naka (à droite sur la photo en bannière), l'un des éminents créateurs de Sonic et directeur sur le très récent Balan Wonderworld, ne travaille désormais plus au sein de Square Enix. C'est en tout cas ce que plusieurs indices laissent à penser, ainsi selon sa page LinkedIn (désormais inaccessible) Yuji Naka ne travaille plus au sein de l'entreprise depuis le 30 avril dernier , cette indication figure aussi sur sa page Facebook.

Ce qui semblerait être un licenciement intervient peu de temps après la sortie de Balan Wonderworld, qui rappelons-le, est un échec critique et commercial assez cinglant. Le titre souffre notamment d'un grand manque d'originalité (le titre s'est d'ailleurs vu attribué un 6/10 dans nos colonnes par l'ami @rifraff). Depuis sa sortie il ne connaît que désillusion sur désillusion, sa bande-son fut même la cible d'accusation de plagiat qui n'avait pas aidé à redonner au titre ses lettres de noblesse. De là à penser que Square Enix ait licencié Yuji Naka après cette catastrophe vidéoludique, il n'y a qu'un pas. Square Enix n'ayant pour l'instant pas communiqué sur ces rumeurs, celles-ci demeurent donc pour l'instant encore que des bruits de couloir et des suppositions.

Nous souhaitons évidemment une bonne continuation à Yuji Naka et nous suivrons attentivement la suite de ses aventures. Pour l'heure celui-ci n'a pas encore pris le temps de répondre à ces rumeurs.

Source : Gamesindustry