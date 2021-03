Balan Wonderworld dévoile une nouvelle bande-annonce et prépare un gros patch pour sa sortie

Nouvelle licence signée Balan Company et éditée par Square Enix, Balan Wonderworld s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch le 26 mars 2021. A cette occasion, les développeurs ont tenu à nous servir une toute nouvelle bande-annonce francophone que vous pourrez retrouver ci-dessous. Chose importante également, à l'occasion de plusieurs retours négatifs suite à la disponibilité de la démo du jeu au grand public, l'équipe de développement a annoncé être actuellement entrain de préparer un gros patch qui sera disponible pour le jour de lancement de Balan Wonderworld. Toutes les informations sont à retrouver ici.

Cette vidéo offre aux joueurs un aperçu de BALAN WONDERWORLD et met en avant la magie et la fantaisie de Wonderworld à travers les stars du spectacle, Leo et Emma. Avec l’aide de Balan, l'espiègle maître de cérémonie, les joueurs doivent rétablir l'équilibre de douze âmes tourmentées en éliminant les Négatis, des manifestations physiques de l'inquiétude et d'autres émotions négatives. Les joueurs devront sauter, grimper, voler, frapper et plus encore pour y parvenir, tout en explorant une pléthore de zones différentes et en collectionnant plus de 80 costumes qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux et les aideront dans leur aventure.