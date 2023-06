Yuji Naka, le légendaire créateur de Sonic, Nights et Billy Hatcher peut-être bientôt en prison

C'est la descente aux enfers pour Yuji Naka l'un des papas du hérisson Sonic. Véritable légende des jeux vidéo à qui l'on doit, outre divers jeux Sonic, des titres aussi différents que Nights into Dreams, Billy Hatcher and the Giant Egg ou encore Project Rub, Yuji Naka est dans la tourmente depuis plusieurs mois suite au bide de son dernier jeu mais surtout suite à des accusations de délits d'initié. Avec l'aide de deux complices, il aurait profité de sa position au sein de Square Enix et utilisé des informations confidentielles dans le but d'en tirer de substantiels profits. Il aurait ainsi investi près de 144,7 millions de yens en action dans Aiming et Ateam deux petites sociétés de développement de jeux vidéo en tablant sur la hausse du cours de leurs actions sachant qu'elles développaient en secret deux spin-off mobiles de Dragon Quest et de Final Fantasy, alors non annoncés. Lors du premier procès qui s'est tenu le 2 mars dernier, Yuji Naka a semble-t-il admis sa culpabilité en reconnaissant avoir acheté les actions, informé de l'existence des jeux...

Lors du troisième procès qui s'est tenu aujourd'hui à Tokyo, le procureur a réclamé pour Yuji Naka et ses deux autres co-accusés, Taisuke Sazaki et Fumiaki Suzuki deux ans et demi de prison ainsi que deux amendes de 2,5 millions de yens et 170 millions de yens . La sentence a été mise en délibération et le verdict final sera rendu le 7 juillet prochain . On saura donc à ce moment-là, si cette légende des jeux vidéo passera par la case prison ou si elle bénéficiera de la clémence des juges demandée par sa défense. Pour plus de détails sur cette affaire, retrouvez nos autres news dédiées ci-dessous.

