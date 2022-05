Square Enix confirme l'action en justice menée par Yuji Naka mais ne voit pas de problèmes avec Balan Wonderworld

La sortie, en octobre 2021 sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch de Balan Wonderworld s'est soldée par un flop retentissant. Développé par Yuji Naka, l'un des papas de SONIC et produit par Square Enix, le jeu avait pourtant pas mal d'atouts pour, au minimum faire vibrer la fibre nostalgique des gamers ayant connu l'âge d'or des jeux de plateforme 3D. A l'arrivée, c'est un fiasco; presqu'un cas d'école. Alors que s'est-il passé pour que cette (à priori) grosse production cumule autant de tares ?

Des éléments de réponse ont, peut-être, été apportés le mois dernier par Yuji Naka. L'artiste a en effet pris l'opinion publique à témoin en postant sur les réseaux, une longue diatribe contre Square Enix et Arzest, (qui développait aussi le jeu) les accusant d'être "des entreprises qui ne se soucient pas des jeux et des fans de jeux"- voir tous les détails ici. Apparemment, le développement du jeu a été émaillé de pas mal de tensions, d'erreurs mais aussi des problèmes relationnels entre les équipes. Square Enix a estimé que le responsable était Yuji Naka et l'a donc viré, six mois avant la sortie du jeu. Yuji Naka n'a donc pas pu finaliser son titre et, pour cela, a attaqué Square Enix en justice. Si la procédure est close, on n'en connaît pas l'issue pour le moment.

Si jusqu'à présent, Square Enix n'avait pas réagi aux affirmations de Yuji Naka, d'après le journaliste Takashi Mochizuki, la société japonaise a finalement, brièvement évoqué le sujet lors de son dernier briefing. A cette occasion, Square Enix a confirmé l'action en justice menée par Yuji Naka mais s'est refusé à en dire plus- ou presque. La société a tout de même tenu à soutenir Balan Wonderworld comme s'il n'y avait pas de problèmes. Manifestement, Square Enix ne semble pas encore prêt à faire une auto-critique ou à admettre (publiquement du moins) quelques défaillances. Au contraire, Square invite tout le monde à découvrir le jeu, indiquant dans la session de questions-réponses, que Balan Wonderworld "est un jeu que nous recommandons en toute confiance".

Square Enix confirmed it had lawsuit case with Yuji Naka but declined to comment further. As for Balan Wonderworld, "it is a game that we recommend with confidence." (from Q&A session during earnings briefing)