Yuji Naka, le papa de Sonic envisage de prendre sa retraite après le bide de Balan Wonderworld

Logiquement, Balan Wonderworld aurait du être le premier jeu du tout nouveau studio, Balan Company, créé spécialement par Yuji Naka, le "papa" de Sonic, pour "développer des jeux de rêve" pour le compte de Square Enix. Finalement, il n'y aura semble-t-il jamais d'autres jeux de Balan Company. Pire, il se pourrait même que Balan Wonderworld soit le dernier titre de Yuji Naka... En effet, comme on vous le révélait hier, Yuji Naka ne travaille désormais plus pour Square Enix; la collaboration ayant été stoppée brutalement. Et si les raisons n'ont pas été officiellement dévoilées, le bide de Balan Wonderworld a été tellement retentissant avec des critiques assassines (enfin pas toutes) et des ventes catastrophiques qu'il est impossible de ne pas faire le lien. Dans un tweet posté sur ses réseaux sociaux, Yuji Naka confirme sa "mise en retraite" de Square Enix tout en expliquant que pour le moment il ne peut pas en dévoiler les raisons. Quant à savoir ce qu'il fera plus tard, il explique qu'à son âge, 55 ans , il peut déjà envisager la retraite. En même temps, on comprend son amertume après un tel bide qui doit être difficile à vivre et à digérer même si c'est un peu le lot de tous les créateurs qui n'enchainent pas forcément toujours des succès.

Le plus triste, c'est que Balan Wonderworld ne mérite pas autant d'opprobre malgré de gros problèmes de conception. On ne comprend d'ailleurs toujours pas comment Square Enix n'est pas intervenu en amont pour éviter ce fiasco. Pour plus d'infos sur le jeu, n'hésitez pas à lire notre test complet.