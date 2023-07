Yuji Naka (Sonic, Nights, Billy Hatcher...) évite la prison de justesse

C'est officiel Yuji Naka l'un des papas du hérisson Sonic est désormais un repris de justice, ou plutôt un repris de justesse (c'est cadeau). Si vous suivez un peu l'actualité liée au jeux vidéo, vous savez que depuis quelques années , Yuji Naka est dans la tourmente. Le célèbre créateur s'est rendu coupable de délit d'initié en utilisant des informations confidentielles afin de s'enrichir. Avec deux comparses, il a investi dans deux petites sociétés sachant qu'elles développaient (en secret) un nouveau jeu Dragon Quest et que leur côte allait grimper. Devant le justice japonaise, Yuji Naka a reconnu les faits mais a plaidé la clémence en assurant que c'était suite à une erreur du secrétariat qu'il s'était retrouvé face à des informations confidentielles qu'il n'aurait jamais du connaître. Ainsi, il n'aurait pas cherché à s'enrichir mais aurait simplement pris une mauvaise décision suite à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Rappelons, même si cela n'a, peut-être, aucun rapport, que Yuji Naka était en litige avec Square Enix suite au bide monumental de son dernier jeu et à son licenciement qu'il jugeait abusif, et que c'est en quelque sorte un "retour de bâton"... Quoiqu'il en soit, Yuji Naka risquait de la prison ferme. Le verdict est tombé hier. A priori, Yuji Naka évite la prison. Il est cependant condamné à deux ans et demi de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant quatre ans. Il est en outre condamné à deux amendes de 2 millions de yens et 170 millions de yens (plus de 1 million d'euros) .

