Balan Wonderworld accusé d'avoir plagié une musique du film S.O.S Fantômes / Ghostbusters

On dit souvent qu'il n'existe pas de mauvaise publicité... Cependant, ce n'est pas la joie en ce moment pour Balan Wonderworld, le dernier bébé de Yuji Naka , papa de Sonic que l'on retrouve au générique de titres aussi différents que Nights, Samba de Amigo, ChuChu Rocket! Project Rub, Billy Hatcher and the Giant Egg ou encore Rodea the Sky Soldier. Le jeu s'est fait démonté par la presse et ses ventes pour sa première semaine de commercialisation au Japon, sont catastrophiques- voir ici. Mais ce n'est pas fini puisque même si, à priori, peu de joueurs, sont en train de visiter l'univers bariolé du jeu, certains ont tout de même relevé des similitudes troublantes entre un morceau de la bande originale du jeu composée par Ryo Yamazaki et un autre tiré du film S.O.S Fantômes / Ghostbuster composé par le grand Elmer Bernstein.

Pour pouvoir juger par vous même, retrouvez le thème d'Elmer Bernstein ci-dessous :

Suivi par celui de Ryo Yamazaki

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife