Balan Wonderworld nous offre une nouvelle salve d'images

En attendant la sortie de Balan Wonderworld le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, Square Enix vient de dévoiler une nouvelle série de clichs tirés du jeu. Une occasion de découvrir quelques-uns des environnements dans lesquels nous pourrons évoluer, ainsi qu'une petite sélection des 80 costumes à trouver dans le jeu. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous.

BALAN WONDERWORLD est une toute nouvelle expérience élaborée par de célèbres développeurs, dont le directeur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Ce jeu représente la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Oshima en 20 ans de carrière, et le premier titre de la marque BALAN COMPANY.



BALAN COMPANY réunit des développeurs, graphistes et compositeurs de musiques de jeux vidéo de talent afin de raconter les histoires les plus passionnantes qui soient et de proposer des expériences de jeux de plateformes inoubliables.