Balan Wonderworld : un coup d'œil sur la démo FR de la Nintendo Switch

Balan Wonderworld est le nouveau délire de Yuji Naka le créateur de Sonic et l'un des fondateurs de la Team Sonic, connu pour son implication dans, outre les jeux Sonic, des titres aussi divers que ChuChu Rocket!, Samba de Amigo, Project Rub, Billy Hatcher and the Giant Egg et, dernièrement, Rodea the Sky Soldier. Il a aussi réalisé le premier Nights, Nights into The Dream en 1996 sur Saturn dont, d'une certaine façon, Balan Wonderworld est le fils spirituel. Produit par Square Enix sous le nouveau label, Balan Company, Balan Wonderworld est attendu en mars prochain sur Playstation et Nintendo Switch mais dès aujourd'hui le jeu bénéficie d'une démo sur l'eShop. L'occasion d'approcher le titre et d'en découvrir le gameplay en parcourant les premiers niveaux.

Alors à ce stade, si dans le fond, le jeu semble avoir encore quelques bugs et des approximations dans le gameplay, dans la forme c'est du Nights pur jus et un vrai trip "Retour vers les nineties" ! Ca part un peu dans tous les sens et par moment, on ne sait pas trop si on hallucine ou si ce que l'on regarde est bien réel. Pour vous faire un premier avis, retrouvez notre vidéo de cette démo en français, ci-dessous.

Balan Wonderworld sera disponible sur les plateformes Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch le 26 mars 2021. Plus d'infos dans nos news précédentes.

NB : pour le moment la démo n'est dispo que sur l'eShop japonais mais elle devrait arriver dans la journée en France et ailleurs. C'est de toute façon la même démo et elle est disponible dans de très nombreuses langues dont le français.