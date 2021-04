Balan Wonderworld : la démo va être supprimée dès aujourd'hui de l'eShop

Attention, si vous n'avez pas encore téléchargé la démo de Balan Wonderworld l'ovni sucré de Yuji Naka, le papa de Sonic que l'on retrouve aux génériques de jeux aussi divers que ChuChu Rocket!, Project Rub, Billy Hatcher and the Giant Egg ou encore Nights, il ne vous reste que peu de temps pour le faire ! En effet, Square Enix a décidé de supprimer la démo de toutes les plateformes de téléchargement, à commencer par l'eShop dès ce soir minuit (heure du Japon) et peut-être même avant en Occident (minuit équivalent à 17 heures à Paris.) Il faut quand même rappeler que cette démo s'est révélée contre productive car proposant un gameplay approximatif ne donnant pas franchement envie d'investir ses précieux euros dans la version finale (voir nos impressions ICI.) Quoiqu'il en soit, si vous voulez juger par vous-même, vous pouvez encore le faire sur l'eShop ou directement sur la page officiel du jeu sur Nintendo.fr. Evidemment, ceux qui ont déjà téléchargé la démo pourront encore y jouer et la retélécharger si besoin.

Pour rappel, Balan Wonderworld est disponible sur Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch depuis le 26 mars 2021. Plus d'infos dans nos news précédentes.

