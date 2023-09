SEGA préparerait le retour de Jet Set Radio, Comix Zone et un nouveau jeu Sonic en 2024

Ca vaut ce que ça vaut mais dans le sillage des rumeurs concernant la Nintendo Switch 2 (que nous vous avons relayé ce week-end), le leaker I'm a Hero Too a publié sur son compte Reddit (supprimé depuis) des informations concernant SEGA. Depuis le succès phénoménal de SONIC, Le Film et de sa suite, le célèbre hérisson bleu est sur tous les fronts : jeux, films, séries, peluches, concerts, boîtes de céréales,... Sonic est partout et notamment, évidemment, sur consoles. En quelques mois, les jeux mettant en vedette Sonic se sont multipliés : SONIC Frontiers, SONIC Origins Plus et, le mois prochain, SONIC Superstars.

Cela fait beaucoup mais ce n'est peut-être pas encore suffisant. D'après, I'm a Hero Too, un nouveau jeu Sonic pourrait sortir dès l'année prochaine . En même temps, Sonic n'a pas encore participé aux jeux Olympiques (avec ou sans Mario...) De plus, Sega préparerait, toujours selon ce spécialiste en rumeurs, le retour de plusieurs "grandes" licences comme Jet Set Radio, Comix Zone et Guardian Heroes.

Ce n'est pas nouveau. De nombreuses rumeurs courent depuis quelque temps déjà sur de possibles reboots et remakes d'anciens hits de SEGA (voir ici). On sait par ailleurs que des films adaptés de Comix Zone et Space Channel 5 sont en production (voir là). Il est clair que SEGA est dans une dynamique forte et il ne serait donc pas étonnant que la société capitalise sur son catalogue de licences emblématiques. Pour autant, à ce stade, ce ne sont que des rumeurs qu'il faut prendre comme telles en attendant une confirmation officielle- si tant est qu'elle arrive un jour.

Notez pour finir que I'm a Hero Too affirme que Persona 6 aura pour thème le "noir et blanc" et qu'un autre jeu Persona (probablement un jeu de plateau) sera dévoilé prochainement. Là encore, on prend note et on ne manquera pas de confronter ces supposées révélations à la réalité.

Pour rappel, SONIC Superstars est attendu le 17 octobre sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch

