Sonic Origins Plus reçoit une mise à jour sur Nintendo Switch - Tous les détails

En juin dernier , SONIC Origins a eu droit a un pack d'extension le transformant en SONIC Origins Plus, en lui rajoutant notamment de nouveaux personnages jouables et 12 jeux Game Gear - voir ici. Il y a quelques jours , SONIC Origins Plus a été mis à jour sur toutes les plateformes sur lesquelles il tourne et notamment sur Nintendo Switch. Au menu de ce nouveau patch, des corrections de bugs, pas mal de rectifications concernant le rendu des jeux Game Gear ainsi qu'une amélioration de l'animation de la cinématique d'ouverture sur Nintendo Switch.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous les notes de mise à jour publiées sur Steam.

Une mise à jour de Sonic Origins Plus est disponible ! Cette mise à jour corrige de nombreux bugs et apporte des améliorations. Pense à bien mettre à jour le jeu.



Notes de mise à jour :



• Nouvelle fonctionnalité - Il est désormais possible de désactiver l'anti-aliasing afin d'obtenir un rendu des pixels « au plus proche » dans Sonic 1/2/3&K/CD et dans tous les jeux Game Gear depuis le menu Options.

• Nouvelle fonctionnalité - Il est désormais possible d’activer le son mono de la Game Gear dans le menu Options. Cette fonctionnalité permet de résoudre le problème de « double audio » de la Game Gear.

• Les jeux Game Gear occupent désormais correctement l’espace disponible sur l’écran.

• Les images rémanentes de Super Amy ont été corrigées.

• Les mouvements d’Amy sont plus fluides dans les niveaux spéciaux de Sonic 2.

• L’emplacement et le contenu des boîtes à objet de la zone 2 de Metallic Madness ont été corrigés.

• Amy ne disparaît plus lorsque la caméra s’éloigne sous certaines conditions dans la zone 2 de Quartz Quadrant.

• Il est désormais possible de mettre le jeu en pause dans la zone Doomsday.

• Dans le mode Ruée de Boss, contre l’Egg Tilter, l’animation de roulade de Knuckles a été corrigée.

• Dans la zone Flying Battery, effectuer une turbo-accélération sur les presses magnétiques n’entraîne plus de mort instantanée.

• La description correcte du « Saut » est désormais présente dans la localisation chinoise du manuel numérique de Sonic 3&K.

• Dans le mode Compétition, le changement de direction de Knuckles a été ajusté.

• Des ajustements de la physique ont été effectués dans la zone Sandopolis.

• Le texte du menu ne rétrécit plus après l’entrée dans le Musée et le retour au menu principal.

• Amy peut désormais franchir les boucles des niveaux en effectuant son attaque de ruée.

• Le jeu ne se ferme plus lorsque l’on incarne Sonic et Tails après avoir récupéré la 6e Chaos Emerald dans Sonic 1.

• Dans Sonic CD, les Extras qui sont déverrouillés restent déverrouillés.

• Dans Sonic CD, Amy apparaît désormais aux bonnes coordonnées après avoir voyagé dans le temps dans certains niveaux.

Mises à jour spécifique Nintendo Switch :

- La qualité de l'animation de la cinématique d'ouverture est améliorée sur la Nintendo Switch.