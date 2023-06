Sonic Origins Plus - Amy et les jeux Game Gear ne seront pas directement sur la cartouche

C'est fin juin que les fans du hérisson bleu pourront faire l'acquisition de Sonic Origins Plus, une version améliorée du jeu éponyme proposant de nouveaux titres dans la compilation, ainsi que du contenu additionnel comme les jeux Game Gear ou encore le personnage de Amy jouable dans les jeux Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, et Sonic CD. Alors que les descriptifs du jeu indiquaient jusqu'à présent "Pack tout-en-un : Inclut déjà l’intégralité des contenus additionnels déjà sortis", il semblerait que le dos des boîtes déjà visibles dans certaines boutiques livrent une autre information, à savoir que Amy et les jeux Game Gear seront uniquement accessibles via un code de téléchargement. Pour rappel, Sonic Origins Plus sera officiellement disponible le 23 juin 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Sonic Origins Plus

