Sonic Origins Plus dévoile son édition collector en partenariat avec Pix'n Love

Alors que tous les regards des fans de la franchise sont tournés vers la sortie de SONIC Superstars en octobre prochain, SEGA et Pix'n Love viennent de dévoiler un partenariat pour proposer aux joueurs de faire l'acquisition de SONIC Origins Plus dans un coffret collector ultra limité. Disponible en précommande ce mercredi 27 septembre à partir de 17h sur le site internet de Pix'n Love, le collector sera proposé à 1200 unités uniquement sur Nintendo Switch au prix de 79,90€. Voici le contenu de cette édition :

Le jeu physique Sonic Origins Plus pour Nintendo Switch (inclus : un fourreau, un artbook de 20 pages et une jaquette réversible).

Un certificat numéroté à 1200 ex.

Un artbook inédit de 96 pages.

Une plaque acrylique.

Quatre lithographies.

Une boîte cartonnée grand format avec fourreau plastique sérigraphié.

Source : Editionspixnlove