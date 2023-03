Sonic Origins Plus - Le Hérisson Bleu revient dans une compilation encore plus garnie sur Nintendo Switch

Les fans de Sonic vont être aux anges cet été. Après Sonic Origins sorti en juin 2022, SEGA remet le couvert avec une compilation augmentée sobrement intitulée SONIC Origins Plus. Cette compilation sera disponible en dématérialisé, mais aussi en version physique, et comprendra un total de 16 jeux dont Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD, et 12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée. Pour ceux ayant déjà acheté la version de base sortie en 2022, vous aurez la possibilité d'acheter un Pack d'extension pour débloquer le contenu de cette version (les jeux Game Gear et les bonus). Attendu pour le 23 juin 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous les différentes propositions d'achat que nous aurons à disposition :

Sonic Origins Plus - Édition physique : Jeu principal.

12 jeux Game Gear à découvrir dans le musée.

Amy classique jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, et Sonic CD.

Knuckles jouable dans Sonic CD.

Artbook de 20 pages.

Couverture réversible avec des illustrations inédites.

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins. Sonic Origins Plus - Édition numérique :

Tout le contenu téléchargeable déjà sorti dans Sonic Origins. Sonic Origins Plus - Pack d'extension uniquement :

