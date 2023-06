Sonic Origins Plus - Le pack tout-en-un qui prolonge Sonic Origins est disponible sur Nintendo Switch

Compilation bonifiée d'une compilation déjà sortie il y a pile un an, SONIC Origins Plus est disponible dès à présent sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée. Au menu, de nouveaux titres rejoignent la compilation, et Amy Rose fait son entrée en tant que personnage jouable. Toutes les informations sur la compilation sont disponibles ci-dessous.

Sonic Origins Plus ajoute une flopée de nouveaux contenus, dont 12 jeux Sonic sortis sur Game Gear, et pour la première fois, Amy Rose en personnage jouable dans Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ et Sonic CD™. Origins Plus vous permet de profiter toujours plus de votre échidné rouge préféré en ajoutant la possibilité d'incarner Knuckles dans Sonic CD, avec des trajets inédits adaptés à ses capacités uniques. Les titres Game Gear sont émulés et jouables dans le musée. Ils comprennent :

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine™

Sonic Blast™

Sonic Chaos™

Sonic Drift™

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth™

Sonic Spinball™

Sonic the Hedgehog (8 bits)

Sonic the Hedgehog 2 (8 bits)

Sonic Triple Trouble™

Tails Adventure™

Tails' Skypatrol™

Sonic Origins Plus inclut également tous les packs d'extension déjà sortis pour Sonic Origins, dont les packs Classic Music et Premium Fun. Avec plus de contenu que jamais et une nouvelle version boîte premium, Sonic Origins Plus est LE moyen ultime de jouer à 16 jeux Sonic d'anthologie regroupés dans une compilation intemporelle.

Sonic Origins Plus est désormais disponible en version physique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et sur PC, via Steam et Epic Game Store. De plus, les joueurs qui possèdent déjà Sonic Origins pourront acheter le pack d'extension Sonic Origins Plus.