La Nintendo Switch 2 : une caméra, des cartouches différentes et une puissance proche d'une PS5 ?

Si dans la famille des Barbapapa ont fait les fous, dans celle des spécialistes des rumeurs ont se fait la (gué)guerre. Alors que la Nintendo Switch est entrée dans sa septième année, les rumeurs concernant son successeur se multiplient. Pour réagir à des fuites provenant d'une personne qu'il qualifie "d'imposteur", le leaker de jeux vidéo" I'm a Hero Too" a tenu à faire une mise au point sur Reddit en démêlant ce qu'il considère être le vrai du faux. D'après ses sources (anonymes, évidemment). SEGA et Square Enix auraient les kits de développement de la nouvelle console Nintendo depuis pas mal de temps déjà.

La Nintendo SWITCH 2 aurait une caméra, de nouvelles cartouches vraisemblablement "plus grandes" bien qu'il y aurait à priori une rétrocompatibilité, au moins sur quelques jeux testés. Final Fantasy VII Remake serait prévu sur la nouvelle console pour une sortie qui pourrait coïncider (peut-être) avec son lancement. Le portage n'aurait à priori pas pris de temps et, toujours d'après I'm a Hero Too, FF7R ressemblerait et fonctionnerait comme un jeu PS5

Evidemment, ce n'est qu'une rumeur de plus sur la tonne de rumeurs qui circulent en ce moment- et il faut la prendre comme telle d'autant plus que le compte Reddit de I'm a Hero Too a été supprimé. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.