Gamescom Opening Night Live 2023 à voir en direct, MAINTENANT

Non content d'accaparer la fin d'année avec les Game Awards et le début de l'été avec le Summer Game Fest, Geoff Keighley joue les prolongations avec le show de la gamescom : l'Opening Night Live 2023 à suivre ce soir en direct dès 20h (heure de Paris).

On espère des surprises et des annonces concernant la console de Nintendo. On sait déjà qu'il y aura des nouvelles de MORTAL KOMBAT 1 et de SONIC Superstars. Pour le reste, il faudra suivre le show et/ou lire notre news spéciale !

Retrouvez la vidéo du show ci-dessous.