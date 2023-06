SONIC Superstars : les premiers avis sont excellents

SONIC Superstars est un nouveau jeu Sonic 2D qui a été dévoilé lors du Summer Game Fest 2023 (dont vous pouvez retrouver les détails ici). Le jeu se présente comme un titre Sonic 2D "classique" mais remis au goût et à la technique du jour. Par ailleurs, le jeu permettra de jouer jusqu'à quatre joueurs en local sur le même écran façon New Super Mario Bros. Si nous sommes déjà curieux de voir comment les développeurs réussiront à combiner la vitesse de Sonic avec le jeu à plusieurs, il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de pouvoir jouer au jeu. Cependant, dans la foulée du Summer Game Fest 2023 certains journalistes et fans américains ont pu jouer à une démo du titre.

Globalement, les premiers retours, compilés par Nintendo Life, sont assez positifs. Le jeu est beau et fun, avec des ennemis surprenants et des séquences originales. Ainsi Andy Robinson de VGC, est "optimiste". SONIC Superstars "semble éviter les erreurs des anciens sidescrollers ; les mouvements ressemblent à ceux du Sonic original et les graphismes sont éclatants". Pour Steve Bowling de GVG, SONIC Superstars est la " meilleure chose à laquelle [il a] joué au Summer Game Fest jusqu'à présent " ! Quant à Brian Shea qui a publié une mini preview du jeu sur Game Informer, il est formel : SONIC Superstars est "audacieux et novateur, comme ne l'est plus la série New Super Mario Bros." Retrouvez ci-dessous quelques extraits traduits de cette preview que vous pouvez sinon lire en entier ICI.

SONIC Superstars est attendu cet automne sur Playstation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Plus de détails sur le site officiel.

Morceaux choisis de la preview de SONIC Superstars publiée par Game Informer :

Au début de la démo, j'ai le choix entre la zone Bridge Island et la zone Speed Jungle. Après avoir sélectionné Bridge Island, j'ai le choix d'incarner Sonic, Tails, Knuckles ou Amy. Sonic conserve son drop dash introduit dans Sonic Mania, tandis que Tails peut voler, Knuckles peut grimper et planer, et Amy peut utiliser son marteau pour attaquer les ennemis et faire un double saut. Pour essayer d'obtenir la lecture la plus précise possible du gameplay, j'ai choisi Sonic.

...

Sonic Superstars se rapproche davantage de l'extrémité Mania du spectre, offrant une sensation de prise d'élan fidèle aux entrées 2D classiques de la série. Accélérer dans les deux actes de Bridge Island semble familier et intuitif, et pas seulement parce que la zone ressemble à une combinaison de Green Hill et Emerald Hill de Sonic 1 et 2 respectivement.

...

À la fin du premier acte, je me lance dans une course-poursuite avec un robot-poisson géant qui détruit le sol sous les pieds de Sonic. Je n'ai aucun moyen de l'endommager, c'est donc un jeu de survie pour Sonic. Après une brève course-poursuite, Sonic s'échappe et passe devant le panneau d'objectif pour signaler la fin de l'Acte. L'Acte 2 fait passer la zone au coucher du soleil et offre plus d'éléments avec lesquels interagir, notamment des rampes qui donnent à Sonic des coups de pouce lorsqu'il s'élance dans les virages. Je participe également à un autre type de stage spécial, inspiré des stages spéciaux rotatifs de Sonic 1, mais au lieu d'émeraudes du Chaos, ces stages vous donnent droit à des médailles.

L'acte 2 se termine par un combat de boss contre le Dr Eggman à bord d'un déambulateur robotisé. Après une phase au cours de laquelle j'esquive ses coups de poing en forme de fusée qui tournent et lancent pour l'endommager, ses poings se transforment en pics et il commence à voler autour de l'écran. Un dernier coup le met hors d'état de nuire et je termine l'Acte 2.

...

J'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé avec Sonic Superstars. En voyant le gameplay présenté dans la bande-annonce d'hier, j'ai d'abord pensé qu'il s'agirait d'une version Sega de la série New Super Mario Bros. de Nintendo, mais Sonic Superstars n'est pas seulement bon, il est audacieux et novateur, d'une manière que la série New Super Mario Bros. n'a plus, tout en s'inscrivant dans la continuité des jeux Sonic 2D d'origine. J'ai hâte de découvrir cette aventure moderne en 2D lorsque Sonic Superstars arrivera cet automne.