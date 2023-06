Summer Game Fest 2023 : toutes les infos et annonces à retenir

Et c'est parti pour le Summer Game Fest 2023 que vous pouvez suivre ICI et sur Youtube, Twitch, Steam et TikTok. Alors, y aura-t-il des surprises pour les fans de Nintendo ? Retrouvez sur cette page, en direct, toutes les annonces liées à Nintendo mais aussi les "grosses annonces" à retenir. Evidemment dans la foulée, s'il y a ne serait-ce qu'une annonce, vous la retrouverez détaillée dans le fil d'actu de nos news.

Toutes les annonces importantes et tous les jeux présentés au Summer Game Fest 2023 :

Prince of Persia revient dans Prince of Persia :The Lost Crown - sortie le 18 janvier 2024 - plus d'infos lors de l'évènement Ubisoft prévu la semaine prochaine (annoncé sur Nintendo Switch)

Première séquence (bien dégueu) de gameplay de MORTAL KOMBAT 1 (prévu sur Switch)

(prévu sur Switch) Nicolas Cage débarque en juillet dans Dead by Daylight ​ (rires dans la salle)

​ (rires dans la salle) SONIC Superstars : Sonic 2D se refait une beauté (annoncé sur Nintendo Switch)

